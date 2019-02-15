У Києві 6,5 тис. дітей чекають на зарахування в дитсадки

“У черзі на зарахування до комунальних закладів дошкільної освіти міста Києва налічується 6,5 тисяч дітей віком від 3 до 6 (7) років, які потребують першочергового зарахування” , - повідомили у відомстві.



Загалом у Києві налічується 569 комунальних закладів дошкільної освіти та шкіл-дитячих садків, у яких створено 105 834 місця, з них 19 121 – для дітей ясельного віку (від 1 до 3 років).



Раніше УНН повідомляв, у МОН назвали введення плати за дитсадки в Києві порушенням Конституції.



