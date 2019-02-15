В Киеве 6,5 тыс. детей ждут зачисления в детсады

"В очереди на зачисление в коммунальные учреждения дошкольного образования города Киева насчитывается 6500 детей в возрасте от 3 до 6 (7) лет, которые требуют первоочередного зачисления", - сообщили в ведомстве.



Всего в Киеве насчитывается 569 коммунальных учреждений дошкольного образования и школ-детских садов, в которых созданы 105834 места, из них 19 121 - для детей ясельного возраста (от 1 до 3 лет).



Ранее сообщал УНН, в МОН назвали введение платы за детсады в Киеве нарушением Конституции.



