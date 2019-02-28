В Украине на зачисление в детсады ждут около 33 тысяч детей

"За последние несколько лет мы кардинально уменьшили совместно с местными властями и, в том числе, при поддержке государственной региональной политики почти на 60 тысяч очереди в детские садики. В результате централизации... Когда мы начинали работать, около 95 тысяч была очередь, сейчас - около 33 тысяч", - отметил премьер.

Как сообщал УНН, в Киеве 6,5 тыс. детей ожидают зачисления в детсады.

Напомним, в Киеве насчитывается 393 свободных места для детей ясельного возраста.