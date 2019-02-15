Закон про середню освіту найближчим часом подадуть у ВРУ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Уряд в найближчий час подасть у Верховну раду України Закон "Про повну загальну середню освіту". Про це сьогодні розповіла Міністр освіти і науки Лілія Гриневич в межах робочої поїздки на Сумщину, передає кореспондент УНН.
"Ми дуже хотіли б цей закон цьогоріч прийняти, але наше завдання мінімум - ухвалити його в першому читанні. Таким чином, який би не був наступний парламент, він муситиме працювати із закладеними в цей закон ідеями Нової української школи. Наше завдання, завдання освітян - захистити реформу", - наголосила Гриневич.
Цей законопроект передбачає деталізацію механізмів забезпечення якості шкільної освіти - процедури шкільного аудиту, запровадження педагогічної інтернатури для молодих вчителів, Завдяки йому можливе врегулювання окремих питаннь інклюзивної освіти, наприклад, можливості батьків супроводжувати дітей з особливими освітніми потребами під час уроків.
"Нова українська школа - реформа нових можливостей для наших дітей, вчителів та батьків, реалізацію її основ забезпечив Закон "Про освіту", однак деталізувати механізми має закон "Про повну загальну середню освіту", проект якого ми найближчими тижнями подамо у Верховну Раду через Кабмін", - зазначила Лілія Гриневич.
Раніше УНН повідомляв, що в Україні з’являться міжшкільні ресурсні центри.
Нагадаємо, за словами голови уряду Володимира Гройсмана, близько півмільйона дітей в Україні вже навчаються за новими шкільними стандартами в рамках створення "Нової української школи".