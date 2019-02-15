Закон про середню освіту найближчим часом подадуть у ВРУ

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Уряд в найближчий час подасть у Верховну раду України Закон "Про повну загальну середню освіту". Про це сьогодні розповіла Міністр освіти і науки Лілія Гриневич в межах робочої поїздки на Сумщину, передає кореспондент УНН.