Закон о среднем образовании в ближайшее время подадут в Раду
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Правительство в ближайшее время подаст в Верховную Раду Украины Закон "О среднем образовании". Об этом сегодня рассказала Министр образования и науки Лилия Гриневич в рамках рабочей поездки в Сумскую область, передает корреспондент УНН.
"Мы очень хотели бы этот закон в этом году принять, но наша задача минимум - принять его в первом чтении. Таким образом, какой бы ни был следующий парламент, он должен будет работать с заложенными в этот закон идеями Новой украинской школы. Наша задача, задача педагогов - защитить реформу", - отметила Гриневич.
Этот законопроект предусматривает детализацию механизмов обеспечения качества школьного образования - процедуры школьного аудита, внедрение педагогической интернатуры для молодых учителей, благодаря ему возможно урегулирования отдельных вопросов инклюзивного образования, например, возможности родителей сопровождать детей с особыми образовательными потребностями во время уроков.
"Новая украинская школа - реформа новых возможностей для наших детей, учителей и родителей, реализацию ее основ обеспечил Закон" Об образовании ", однако детализировать механизмы имеет закон" О среднем образовании ", проект которого мы в ближайшие недели подадим в Верховную Раду через Кабмин ", - отметила Лилия Гриневич.
Ранее УНН сообщал, что в Украине появятся межшкольные ресурсные центры.
Напомним, по словам главы правительства Владимира Гройсмана, около полумиллиона детей в Украине уже учатся по новым школьным стандартам в рамках создания "Новой Украинской школы".