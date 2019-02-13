В Україні з’являться міжшкільні ресурсні центри – МОН
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Місцева влада і заклади освіти отримали нові можливості для розбудови інфраструктури шкіл – природничих лабораторій, спортивних залів і т. ін. для поглибленого вивчення предметів. Міністерство освіти і науки затвердило положення "Про міжшкільний ресурсний центр" (МРЦ), що набуло чинності сьогодні, 13 лютого. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу МОН.
У МОН зазначили, що багатьом закладам наразі бракує ресурсів, обладнання, лабораторій, де учні могли б навчитися застосовувати набуті теоретичні знання на практиці.
"У міжшкільному ресурсному центрі можуть створювати умови для навчання учнів одразу з кількох закладів, проводити як шкільні, так і позашкільні заняття. Йдеться про обладнання стаціонарних та пересувних лабораторій, учнівських теплиць, зимових садів, виробничих майстерень, басейнів, спортивних майданчиків. Такий підхід дає можливості сконцентрувати ресурси та забезпечити кращі умови одразу для великої кількості дітей.", - зазначила Міністр освіти і науки Лілія Гриневич.
Планується, що співпраця між МРЦ та школами відбуватиметься шляхом укладення двосторонніх цивільно-правових угод. Школа зможе передавати центру педагогічне навантаження з певних предметів, а він забезпечуватиме відповідний обсяг оволодіння матеріалом.
У міністерстві поінформували, що заснувати МРЦ зможе не лише місцева влада, а й будь-яка юридична чи фізична особа незалежно від форми власності чи організаційно-правової форми.
Як повідомляв УНН, майже півмільйона школярів навчаються за стандартами "Нової української школи".