В Україні з’являться міжшкільні ресурсні центри – МОН

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Місцева влада і заклади освіти отримали нові можливості для розбудови інфраструктури шкіл – природничих лабораторій, спортивних залів і т. ін. для поглибленого вивчення предметів. Міністерство освіти і науки затвердило положення "Про міжшкільний ресурсний центр" (МРЦ), що набуло чинності сьогодні, 13 лютого. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу МОН.