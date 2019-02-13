В Украине появятся межшкольные ресурсные центры - МОН
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Местные власти и учреждения образования получили новые возможности для развития инфраструктуры школ - естественно-научных лабораторий, спортивных залов и т. д. для углублённого изучения предметов. Министерство образования и науки утвердило положение "О межшкольном ресурсном центре" (МРЦ), вступившее в силу сегодня, 13 февраля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МОН.
В МОН отметили, что многим учебным заведениям пока не хватает ресурсов, оборудования, лабораторий, где ученики могли бы научиться применять полученные теоретические знания на практике.
"В межшкольном ресурсном центре могут создавать условия для обучения учащихся сразу из нескольких заведений, проводить как школьные, так и внешкольные занятия. Речь идёт об оборудовании стационарных и передвижных лабораторий, ученических теплицах, зимних садах, производственных помещениях, бассейнах, спортивных площадках. Такой подход даёт возможности сконцентрировать ресурсы и обеспечить лучшие условия сразу для большого количества детей", - отметила Министр образования и науки Лилия Гриневич.
Планируется, что сотрудничество между МРЦ и школами будет происходить путём заключения двусторонних гражданско-правовых сделок. Школа сможет передавать центру педагогическую нагрузку по определённым предметам, а он будет обеспечивать соответствующий объём овладения материалом.
В министерстве сообщили, что основать МРЦ сможет не только местная власть, но и любое юридическое или физическое лицо независимо от формы собственности или организационно-правовой формы.
Как сообщал УНН, почти полмиллиона школьников учатся по стандартам "Новой Украинской школы".