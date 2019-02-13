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Майже півмільйона школярів навчаються за стандартами "Нової української школи"

Майже півмільйона школярів навчаються за стандартами "Нової української школи"

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Близько півмільйона дітей в Україні вже навчаються за новими шкільними стандартами в рамках створення "Нової української школи". Про це заявив Володимир Гройсман під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.

"Вже майже 450 тис. дітей навчаються за стандартами "Нової української школи". 105 тис. педагогів вже працює за цими новими методиками", - зазначив прем’єр.

За його словами, у школи закуплені сучасні комп’ютери, меблі, навчальні посібники. Близько 5 тис. шкіл отримали обладнання для природничо-математичних кабінетів.

Майже 20,6 тис. комп’ютерів та мультимедійного обладнання були закуплені для 1368 шкіл.

Нагадаємо, субвенція обсягом 1 млрд грн на "Нову українську школу" станом на 10 вересня 2018 року була використана лише на 53%, в результаті чого не всі школи вчасно отримали підручники і нові парти.

Українські Національні Новини

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