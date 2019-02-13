Майже півмільйона школярів навчаються за стандартами "Нової української школи"

"Вже майже 450 тис. дітей навчаються за стандартами "Нової української школи". 105 тис. педагогів вже працює за цими новими методиками", - зазначив прем’єр.

За його словами, у школи закуплені сучасні комп’ютери, меблі, навчальні посібники. Близько 5 тис. шкіл отримали обладнання для природничо-математичних кабінетів.

Майже 20,6 тис. комп’ютерів та мультимедійного обладнання були закуплені для 1368 шкіл.

Нагадаємо, субвенція обсягом 1 млрд грн на "Нову українську школу" станом на 10 вересня 2018 року була використана лише на 53%, в результаті чого не всі школи вчасно отримали підручники і нові парти.