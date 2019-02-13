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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 66577 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 88685 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 131383 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141444 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145290 просмотра

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Почти полмиллиона школьников учатся по стандартам "Новой Украинской школы"

Почти полмиллиона школьников учатся по стандартам "Новой Украинской школы"

Киев  •  УНН

 • 10871 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Около полумиллиона детей в Украине уже учатся по новым школьным стандартам в рамках создания "Новой Украинской школы". Об этом заявил Владимир Гройсман во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"Уже почти 450 тыс. детей учатся по стандартам "Новой Украинской школы". 105 тыс. педагогов уже работает по этим новым методикам", - отметил премьер.

По его словам, в школы закуплены современные компьютеры, мебель, учебные пособия. Около 5 тыс. школ получили оборудование для естественно-математических кабинетов.

Почти 20,6 тыс. компьютеров и мультимедийного оборудования были закуплены для 1368 школ.

Напомним, субвенция объемом 1 млрд грн на "Новую украинскую школу" по состоянию на 10 сентября 2018 была использована только на 53%, в результате чего не все школы вовремя получили учебники и новые парты.

Украинские Национальные Новости

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