Почти полмиллиона школьников учатся по стандартам "Новой Украинской школы"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Около полумиллиона детей в Украине уже учатся по новым школьным стандартам в рамках создания "Новой Украинской школы". Об этом заявил Владимир Гройсман во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.
"Уже почти 450 тыс. детей учатся по стандартам "Новой Украинской школы". 105 тыс. педагогов уже работает по этим новым методикам", - отметил премьер.
По его словам, в школы закуплены современные компьютеры, мебель, учебные пособия. Около 5 тыс. школ получили оборудование для естественно-математических кабинетов.
Почти 20,6 тыс. компьютеров и мультимедийного оборудования были закуплены для 1368 школ.
Напомним, субвенция объемом 1 млрд грн на "Новую украинскую школу" по состоянию на 10 сентября 2018 была использована только на 53%, в результате чего не все школы вовремя получили учебники и новые парты.