Рада одобрила создание Национального пантеона
Киев • УНН
Верховная Рада приняла закон о создании Украинского национального пантеона для чествования выдающихся деятелей. Документ предусматривает строительство за государственный счет и круглосуточный почетный караул.
Верховная Рада приняла в основу и в целом законопроект, предусматривающий создание Украинского национального пантеона для чествования выдающихся представителей украинской нации в Киеве, передает корреспондент УНН.
Детали
Законопроект №15360 "Об Украинском национальном пантеоне", внесенный Президентом Украины Владимиром Зеленским и определенный как неотложный, поддержали в целом 287 народных депутатов.
Также нардепы 282 голосами "За" проголосовали за неотложное направление принятого закона на подпись главе Верховной Рады Руслану Стефанчуку.
В соответствии с законопроектом, предусматривается создание в Киеве общенационального места памяти Украинского народа для чествования выдающихся представителей украинской нации.
В документе указывается, что "Пантеон является общенациональным местом памяти Украинского народа, местом чествования выдающихся представителей украинской нации, которые внесли исключительный, исторически значимый вклад в обретение и восстановление независимости, в государственное строительство и развитие Украинского государства, защиту его суверенитета и территориальной целостности, формирование украинской нации, войска, культуры, искусства, науки, спорта, становление украинского литературного языка, развитие гражданского общества или религии".
Заказчиком строительства Пантеона определяется Кабинет министров, а разработка проекта осуществляется исключительно на конкурсной основе по результатам проведения открытого международного или открытого Всеукраинского конкурса.
Строительство, содержание в надлежащем состоянии и охрана Пантеона осуществляются за счет средств государственного бюджета.
Кабмин также должен определить юридическое лицо, которое будет осуществлять управление Пантеоном, а также установить образцы и описания особых мест отметки, надмогильных сооружений, кенотафов и мемориальных табличек.
В Украине хотят создать Национальный пантеон - Зеленский подал закон в парламент28.06.26, 15:49 • 2768 просмотров
Лица, которые чествуются в Пантеоне
В Пантеоне может быть почтена память:
- лиц, занимавших должности глав государств или приравненные к ним в Руси, Русском королевстве, Украинском казачьем государстве (Войске Запорожском), Украинской Народной Республике, Западноукраинской Народной Республике, Украинской державе, Карпатской Украине;
- Президентов Украины, кроме тех, которые в соответствии с Конституцией Украины были отстранены от должности в порядке импичмента;
- лиц, занимавших должности главнокомандующих (главных командиров) или приравненных к ним в вооруженных силах (армии) Украинской Народной Республики, Галицкой армии (Украинской Галицкой армии), Организации народной обороны "Карпатская Сечь", Украинской повстанческой армии;
- главнокомандующих Вооруженных Сил Украины во время Войны за Независимость Украины;
- лиц, которые внесли исключительный, исторически значимый вклад в обретение и восстановление независимости, в государственное строительство и развитие Украинского государства, защиту его суверенитета и территориальной целостности, формирование украинской нации, войска, культуры, искусства, науки, спорта, становление украинского литературного языка, развитие гражданского общества или религии;
- лауреатов Нобелевской премии по науке или литературе, деятелей науки или культуры мирового уровня, которые были гражданами Украины, или которые родились или проживали на территории Украины, или деятельность которых была связана с территорией Украины.
В то же время в Пантеоне не может быть почтена память следующих лиц:
- в отношении которых вынесен обвинительный приговор за совершение уголовного правонарушения против основ национальной безопасности Украины и против мира, безопасности человечества и международного правопорядка;
- на которых распространяются ограничения, предусмотренные законами Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики", "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии", "О запрете пропаганды российского нацистского тоталитарного режима, вооруженной агрессии российской федерации как государства-террориста против Украины, символики российского военного вторжения российского нацистского тоталитарного режима в Украину".
В Польше удивлены объявлением Зеленского о Национальном пантеоне29.06.26, 20:02 • 10309 просмотров
В Пантеоне может быть почетно перезахоронен прах при условии:
- наличия на территории Украины могилы, где похоронен гроб с телом умершего или урна с прахом, в случае возникновения угрозы дальнейшему сохранению могилы на существующем месте захоронения, или если такая могила находится в критическом состоянии, или в случае необходимости чествования лица на высшем уровне;
- обнаружения на территории Украины или за рубежом незахороненных останков (тела, праха) лица вне учтенных мест захоронения или почетного захоронения;
- наличия за рубежом могилы, где похоронен гроб с телом умершего или урна с прахом;
- если лицо умерло после вступления в силу этого закона.
Такие лица могут быть перезахоронены, если со дня смерти прошло не менее 20 лет.
Принятие решения о чествовании памяти лица в Пантеоне
С целью предварительного рассмотрения вопроса общегосударственного значения о почетном перезахоронении в Пантеоне праха лиц создается постоянно действующий коллегиальный совещательный орган, в состав которого на основании конкурсного отбора включаются представители:
- Украинского института национальной памяти;
- научных учреждений;
- специалисты в сфере истории;
- национальной памяти;
- образования;
- представители общественных организаций в сфере безопасности, культуры, искусства, науки, спорта, украинского языкознания, развития гражданского общества или религии.
Порядок конкурсного отбора и формирования состава коллегиального совещательного органа утверждается Кабмином.
Коллегиальный совещательный орган рассматривает предложения на предмет их соответствия требованиям этого закона.
Организация осуществления перезахоронения в Пантеоне
Почетное перезахоронение праха, а также установка кенотафов, надмогильных сооружений и мемориальных табличек, других форм чествования памяти лиц осуществляется, как правило, в присутствии Президента Украины, главы Верховной Рады, первого заместителя и заместителя главы Рады, премьер-министра, членов Кабмина, руководителей центральных органов исполнительной власти.
Почетное перезахоронение праха осуществляется с воинскими почестями, а посещение Пантеона в обязательном порядке включается в Государственный Протокол и Церемониал Украины.
Книга памяти о лицах, почтенных в Пантеоне
Юрлицо, которое осуществляет управление Пантеоном, обеспечивает создание и ведение Книги памяти о лицах, почтенных в Пантеоне, в которую вносится информация о лицах, похороненных в Пантеоне, а также их вклад в обретение и восстановление независимости, в государственное строительство и нациестроительство, а также развитие Украинского государства, защиту его суверенитета и территориальной целостности.
Под Киевом перезахоронили лидера ОУН Мельника и его жену25.05.26, 11:33 • 3136 просмотров
Охрана Пантеона
В Пантеоне будет круглосуточно устанавливаться почетный караул. Также будет установлена ответственность за надругательство над Пантеоном, могилами (кенотафами) или телом.
В случае осквернения Пантеона, могил (кенотафов), надмогильных сооружений или других объектов Пантеона возмещение материального ущерба осуществляется за счет средств Государственного бюджета Украины с последующим их возмещением за счет виновных лиц согласно закону.
"Никто не будет диктовать украинцам, каких героев чтить": Буданов поддержал законопроект о Национальном пантеоне28.06.26, 20:09 • 11596 просмотров