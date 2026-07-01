Рада одобрила создание Национального пантеона

Верховная Рада приняла в основу и в целом законопроект, предусматривающий создание Украинского национального пантеона для чествования выдающихся представителей украинской нации в Киеве, передает корреспондент УНН.

Детали

Законопроект №15360 "Об Украинском национальном пантеоне", внесенный Президентом Украины Владимиром Зеленским и определенный как неотложный, поддержали в целом 287 народных депутатов.

Также нардепы 282 голосами "За" проголосовали за неотложное направление принятого закона на подпись главе Верховной Рады Руслану Стефанчуку.

В соответствии с законопроектом, предусматривается создание в Киеве общенационального места памяти Украинского народа для чествования выдающихся представителей украинской нации.

В документе указывается, что "Пантеон является общенациональным местом памяти Украинского народа, местом чествования выдающихся представителей украинской нации, которые внесли исключительный, исторически значимый вклад в обретение и восстановление независимости, в государственное строительство и развитие Украинского государства, защиту его суверенитета и территориальной целостности, формирование украинской нации, войска, культуры, искусства, науки, спорта, становление украинского литературного языка, развитие гражданского общества или религии".

Заказчиком строительства Пантеона определяется Кабинет министров, а разработка проекта осуществляется исключительно на конкурсной основе по результатам проведения открытого международного или открытого Всеукраинского конкурса.

Строительство, содержание в надлежащем состоянии и охрана Пантеона осуществляются за счет средств государственного бюджета.

Кабмин также должен определить юридическое лицо, которое будет осуществлять управление Пантеоном, а также установить образцы и описания особых мест отметки, надмогильных сооружений, кенотафов и мемориальных табличек.

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Лица, которые чествуются в Пантеоне

В Пантеоне может быть почтена память:

лиц, занимавших должности глав государств или приравненные к ним в Руси, Русском королевстве, Украинском казачьем государстве (Войске Запорожском), Украинской Народной Республике, Западноукраинской Народной Республике, Украинской державе, Карпатской Украине;

Президентов Украины, кроме тех, которые в соответствии с Конституцией Украины были отстранены от должности в порядке импичмента;

лиц, занимавших должности главнокомандующих (главных командиров) или приравненных к ним в вооруженных силах (армии) Украинской Народной Республики, Галицкой армии (Украинской Галицкой армии), Организации народной обороны "Карпатская Сечь", Украинской повстанческой армии;

главнокомандующих Вооруженных Сил Украины во время Войны за Независимость Украины;

лиц, которые внесли исключительный, исторически значимый вклад в обретение и восстановление независимости, в государственное строительство и развитие Украинского государства, защиту его суверенитета и территориальной целостности, формирование украинской нации, войска, культуры, искусства, науки, спорта, становление украинского литературного языка, развитие гражданского общества или религии;

лауреатов Нобелевской премии по науке или литературе, деятелей науки или культуры мирового уровня, которые были гражданами Украины, или которые родились или проживали на территории Украины, или деятельность которых была связана с территорией Украины.

В то же время в Пантеоне не может быть почтена память следующих лиц:

в отношении которых вынесен обвинительный приговор за совершение уголовного правонарушения против основ национальной безопасности Украины и против мира, безопасности человечества и международного правопорядка;

на которых распространяются ограничения, предусмотренные законами Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики", "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии", "О запрете пропаганды российского нацистского тоталитарного режима, вооруженной агрессии российской федерации как государства-террориста против Украины, символики российского военного вторжения российского нацистского тоталитарного режима в Украину".

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В Пантеоне может быть почетно перезахоронен прах при условии:

наличия на территории Украины могилы, где похоронен гроб с телом умершего или урна с прахом, в случае возникновения угрозы дальнейшему сохранению могилы на существующем месте захоронения, или если такая могила находится в критическом состоянии, или в случае необходимости чествования лица на высшем уровне;

обнаружения на территории Украины или за рубежом незахороненных останков (тела, праха) лица вне учтенных мест захоронения или почетного захоронения;

наличия за рубежом могилы, где похоронен гроб с телом умершего или урна с прахом;

если лицо умерло после вступления в силу этого закона.

Такие лица могут быть перезахоронены, если со дня смерти прошло не менее 20 лет.

Принятие решения о чествовании памяти лица в Пантеоне

С целью предварительного рассмотрения вопроса общегосударственного значения о почетном перезахоронении в Пантеоне праха лиц создается постоянно действующий коллегиальный совещательный орган, в состав которого на основании конкурсного отбора включаются представители:

Украинского института национальной памяти;

научных учреждений;

специалисты в сфере истории;

национальной памяти;

образования;

представители общественных организаций в сфере безопасности, культуры, искусства, науки, спорта, украинского языкознания, развития гражданского общества или религии.

Порядок конкурсного отбора и формирования состава коллегиального совещательного органа утверждается Кабмином.

Коллегиальный совещательный орган рассматривает предложения на предмет их соответствия требованиям этого закона.

Организация осуществления перезахоронения в Пантеоне

Почетное перезахоронение праха, а также установка кенотафов, надмогильных сооружений и мемориальных табличек, других форм чествования памяти лиц осуществляется, как правило, в присутствии Президента Украины, главы Верховной Рады, первого заместителя и заместителя главы Рады, премьер-министра, членов Кабмина, руководителей центральных органов исполнительной власти.

Почетное перезахоронение праха осуществляется с воинскими почестями, а посещение Пантеона в обязательном порядке включается в Государственный Протокол и Церемониал Украины.

Книга памяти о лицах, почтенных в Пантеоне

Юрлицо, которое осуществляет управление Пантеоном, обеспечивает создание и ведение Книги памяти о лицах, почтенных в Пантеоне, в которую вносится информация о лицах, похороненных в Пантеоне, а также их вклад в обретение и восстановление независимости, в государственное строительство и нациестроительство, а также развитие Украинского государства, защиту его суверенитета и территориальной целостности.

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Охрана Пантеона

В Пантеоне будет круглосуточно устанавливаться почетный караул. Также будет установлена ответственность за надругательство над Пантеоном, могилами (кенотафами) или телом.

В случае осквернения Пантеона, могил (кенотафов), надмогильных сооружений или других объектов Пантеона возмещение материального ущерба осуществляется за счет средств Государственного бюджета Украины с последующим их возмещением за счет виновных лиц согласно закону.

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