$44.790.0651.030.13
ukenru
09:55 • 4262 просмотра
Рада одобрила создание Национального пантеона
Эксклюзив
09:48 • 11887 просмотра
Покушение на бизнесмена Ермолаева в Монако: в Офисе Генпрокурора подтвердили открытие уголовного производства
07:57 • 17887 просмотра
Как приобрести финансовую грамотность - простые шаги для начинающихPhoto
07:42 • 15734 просмотра
В Украине стартует вступительная кампания в вузы - как будет проходить и какой графикPhoto
06:35 • 16449 просмотра
Зеленский подтвердил "дальнобойные санкции" по НПЗ в Уфе и объекту российского ВПК в Пензенской областиVideo
1 июля, 01:38 • 16073 просмотра
Биткойн упал ниже $60 тыс. и потерял более половины стоимости от исторического максимума
30 июня, 20:06 • 18178 просмотра
Дания объявила о новом пакете военной помощи Украине на почти $690 млн
30 июня, 18:22 • 12777 просмотра
Украина и Швеция заключили соглашение о закупке 16 истребителей Gripen
Эксклюзив
30 июня, 14:32 • 20741 просмотра
Рожденные в укрытии: как функционирует бомбоубежище родильного домаPhoto
Эксклюзив
30 июня, 13:31 • 53279 просмотра
Уровень безработицы в Украине: условия выплат и как получить помощь
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+31°
3.3м/с
41%
749мм
Популярные новости
Что празднуют 1 июля в Украине и мире1 июля, 04:10 • 8508 просмотра
В Крыму после ночных взрывов могла быть поражена ключевая электроподстанцияPhoto1 июля, 04:17 • 17281 просмотра
В Феодосии горит большая электроподстанция, часть города осталась без света - мониторыPhoto1 июля, 04:37 • 13802 просмотра
Силы ПВО сбили ракету Х-59 и 130 российских дронов во время ночной атакиPhoto1 июля, 04:47 • 16198 просмотра
Праздники в июле: календарь государственных, церковных и профессиональных дат07:07 • 17874 просмотра
публикации
Как приобрести финансовую грамотность - простые шаги для начинающихPhoto07:57 • 17888 просмотра
Праздники в июле: календарь государственных, церковных и профессиональных дат07:07 • 17956 просмотра
За семь месяцев суд не исследовал ни одного доказательства по делу о медицинской халатности врачей Odrex – как и кто затягивает рассмотрениеPhoto30 июня, 12:33 • 14224 просмотра
Международное право - преимущество Украины, но произвольное толкование конвенций создает риски для государства30 июня, 11:28 • 40921 просмотра
Панъевропейский противоракетный щит – кто поддержал проект FREYJA?Photo30 июня, 10:42 • 75067 просмотра
Актуальные люди
Андрей Пышный
Дональд Трамп
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Флорида
Лос-Анджелес
Нью-Йорк
Реклама
УНН Lite
Осака поразила публику Уимблдона кимоно, вдохновленным фильмом "Убить Билла"Video30 июня, 07:59 • 36578 просмотра
Джастин Бибер неожиданно появился на драфте НХЛ и объявил первый выбор "Торонто"28 июня, 12:34 • 72554 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси могут пожениться уже в начале июля - что известно о возможной свадьбе27 июня, 12:51 • 87596 просмотра
Лось забрел в подъезд многоэтажки в Киеве - его вернули в лесVideo26 июня, 10:46 • 99115 просмотра
Слухи о свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси усилились после новых сообщений СМИ24 июня, 21:25 • 134125 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Рада одобрила создание Национального пантеона

Киев • УНН

 • 4266 просмотра

Верховная Рада приняла закон о создании Украинского национального пантеона для чествования выдающихся деятелей. Документ предусматривает строительство за государственный счет и круглосуточный почетный караул.

Рада одобрила создание Национального пантеона

Верховная Рада приняла в основу и в целом законопроект, предусматривающий создание Украинского национального пантеона для чествования выдающихся представителей украинской нации в Киеве, передает корреспондент УНН.

Детали 

Законопроект №15360 "Об Украинском национальном пантеоне", внесенный Президентом Украины Владимиром Зеленским и определенный как неотложный, поддержали в целом 287 народных депутатов.  

Также нардепы 282 голосами "За" проголосовали за неотложное направление принятого закона на подпись главе Верховной Рады Руслану Стефанчуку. 

В соответствии с законопроектом, предусматривается создание в Киеве общенационального места памяти Украинского народа для чествования выдающихся представителей украинской нации. 

В документе указывается, что "Пантеон является общенациональным местом памяти Украинского народа, местом чествования выдающихся представителей украинской нации, которые внесли исключительный, исторически значимый вклад в обретение и восстановление независимости, в государственное строительство и развитие Украинского государства, защиту его суверенитета и территориальной целостности, формирование украинской нации, войска, культуры, искусства, науки, спорта, становление украинского литературного языка, развитие гражданского общества или религии".

Заказчиком строительства Пантеона определяется Кабинет министров, а разработка проекта осуществляется исключительно на конкурсной основе по результатам проведения открытого международного или открытого Всеукраинского конкурса.

Строительство, содержание в надлежащем состоянии и охрана Пантеона осуществляются за счет средств государственного бюджета. 

Кабмин также должен определить юридическое лицо, которое будет осуществлять управление Пантеоном, а также установить образцы и описания особых мест отметки, надмогильных сооружений, кенотафов и мемориальных табличек. 

В Украине хотят создать Национальный пантеон - Зеленский подал закон в парламент28.06.26, 15:49 • 2768 просмотров

Лица, которые чествуются в Пантеоне 

В Пантеоне может быть почтена память:

  • лиц, занимавших должности глав государств или приравненные к ним в Руси, Русском королевстве, Украинском казачьем государстве (Войске Запорожском), Украинской Народной Республике, Западноукраинской Народной Республике, Украинской державе, Карпатской Украине; 
    • Президентов Украины, кроме тех, которые в соответствии с Конституцией Украины были отстранены от должности в порядке импичмента; 
      • лиц, занимавших должности главнокомандующих (главных командиров) или приравненных к ним в вооруженных силах (армии) Украинской Народной Республики, Галицкой армии (Украинской Галицкой армии), Организации народной обороны "Карпатская Сечь", Украинской повстанческой армии; 
        • главнокомандующих Вооруженных Сил Украины во время Войны за Независимость Украины; 
          • лиц, которые внесли исключительный, исторически значимый вклад в обретение и восстановление независимости, в государственное строительство и развитие Украинского государства, защиту его суверенитета и территориальной целостности, формирование украинской нации, войска, культуры, искусства, науки, спорта, становление украинского литературного языка, развитие гражданского общества или религии;
            • лауреатов Нобелевской премии по науке или литературе, деятелей науки или культуры мирового уровня, которые были гражданами Украины, или которые родились или проживали на территории Украины, или деятельность которых была связана с территорией Украины.

              В то же время в Пантеоне не может быть почтена память следующих лиц:

              • в отношении которых вынесен обвинительный приговор за совершение уголовного правонарушения против основ национальной безопасности Украины и против мира, безопасности человечества и международного правопорядка;
                • на которых распространяются ограничения, предусмотренные законами Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики", "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии", "О запрете пропаганды российского нацистского тоталитарного режима, вооруженной агрессии российской федерации как государства-террориста против Украины, символики российского военного вторжения российского нацистского тоталитарного режима в Украину".

                  В Польше удивлены объявлением Зеленского о Национальном пантеоне29.06.26, 20:02 • 10309 просмотров

                  В Пантеоне может быть почетно перезахоронен прах при условии: 

                  • наличия на территории Украины могилы, где похоронен гроб с телом умершего или урна с прахом, в случае возникновения угрозы дальнейшему сохранению могилы на существующем месте захоронения, или если такая могила находится в критическом состоянии, или в случае необходимости чествования лица на высшем уровне; 
                    • обнаружения на территории Украины или за рубежом незахороненных останков (тела, праха) лица вне учтенных мест захоронения или почетного захоронения; 
                      • наличия за рубежом могилы, где похоронен гроб с телом умершего или урна с прахом; 
                        • если лицо умерло после вступления в силу этого закона. 

                          Такие лица могут быть перезахоронены, если со дня смерти прошло не менее 20 лет. 

                          Принятие решения о чествовании памяти лица в Пантеоне 

                          С целью предварительного рассмотрения вопроса общегосударственного значения о почетном перезахоронении в Пантеоне праха лиц создается постоянно действующий коллегиальный совещательный орган, в состав которого на основании конкурсного отбора включаются представители: 

                          • Украинского института национальной памяти; 
                            • научных учреждений; 
                              • специалисты в сфере истории; 
                                • национальной памяти; 
                                  • образования; 
                                    • представители общественных организаций в сфере безопасности, культуры, искусства, науки, спорта, украинского языкознания, развития гражданского общества или религии. 

                                      Порядок конкурсного отбора и формирования состава коллегиального совещательного органа утверждается Кабмином. 

                                      Коллегиальный совещательный орган рассматривает предложения на предмет их соответствия требованиям этого закона. 

                                      Организация осуществления перезахоронения в Пантеоне 

                                      Почетное перезахоронение праха, а также установка кенотафов, надмогильных сооружений и мемориальных табличек, других форм чествования памяти лиц осуществляется, как правило, в присутствии Президента Украины, главы Верховной Рады, первого заместителя и заместителя главы Рады, премьер-министра, членов Кабмина, руководителей центральных органов исполнительной власти.

                                      Почетное перезахоронение праха осуществляется с воинскими почестями, а посещение Пантеона в обязательном порядке включается в Государственный Протокол и Церемониал Украины. 

                                      Книга памяти о лицах, почтенных в Пантеоне 

                                      Юрлицо, которое осуществляет управление Пантеоном, обеспечивает создание и ведение Книги памяти о лицах, почтенных в Пантеоне, в которую вносится информация о лицах, похороненных в Пантеоне, а также их вклад в обретение и восстановление независимости, в государственное строительство и нациестроительство, а также развитие Украинского государства, защиту его суверенитета и территориальной целостности. 

                                      Под Киевом перезахоронили лидера ОУН Мельника и его жену25.05.26, 11:33 • 3136 просмотров

                                      Охрана Пантеона

                                      В Пантеоне будет круглосуточно устанавливаться почетный караул. Также будет установлена ответственность за надругательство над Пантеоном, могилами (кенотафами) или телом. 

                                      В случае осквернения Пантеона, могил (кенотафов), надмогильных сооружений или других объектов Пантеона возмещение материального ущерба осуществляется за счет средств Государственного бюджета Украины с последующим их возмещением за счет виновных лиц согласно закону. 

                                      "Никто не будет диктовать украинцам, каких героев чтить": Буданов поддержал законопроект о Национальном пантеоне28.06.26, 20:09 • 11596 просмотров

                                      Павел Башинский

                                      ОбществоПолитикаКультура