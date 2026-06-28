"Никто не будет диктовать украинцам, каких героев чтить": Буданов поддержал законопроект о Национальном пантеоне

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов поддержал законопроект Президента Владимира Зеленского "Об Украинском национальном пантеоне", подчеркнув его важность для сохранения исторической памяти и национального единства. Об этом он заявил в своем обращении, пишет УНН.

Больше никто и никогда не будет диктовать украинцам, каких героев чтить, какие праздники отмечать или какую историю изучать. За это право свободы собственного выбора и национальной независимости наши предки боролись сотни лет, и именно за это сегодня проливают кровь наши воины

По его словам, память о защитниках Украины должна быть сохранена для будущих поколений.

В Киево-Печерской лавре установили бюст Мазепы – Зеленский заявил о восстановлении исторической справедливости

Мы, наши дети и все будущие поколения должны четко знать и чтить тех, кто посвятил свою жизнь борьбе за Украину. Это особенно важно сегодня, когда мы ведем войну за свободу Украины

Буданов также приветствовал внесение Президентом в Верховную Раду законопроекта "Об Украинском национальном пантеоне", назвав его важным шагом.

Это решительный и очень нужный шаг для восстановления исторической справедливости, консолидации нашего общества и закладки фундамента памяти для следующих поколений. Этот документ является свидетельством нашей государственной зрелости