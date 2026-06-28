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"Никто не будет диктовать украинцам, каких героев чтить": Буданов поддержал законопроект о Национальном пантеоне

Киев • УНН

 • 402 просмотра

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов поддержал законопроект об Украинском национальном пантеоне. Он подчеркнул, что никто не будет диктовать украинцам, каких героев чтить.

"Никто не будет диктовать украинцам, каких героев чтить": Буданов поддержал законопроект о Национальном пантеоне

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов поддержал законопроект Президента Владимира Зеленского "Об Украинском национальном пантеоне", подчеркнув его важность для сохранения исторической памяти и национального единства. Об этом он заявил в своем обращении, пишет УНН.

Детали

Больше никто и никогда не будет диктовать украинцам, каких героев чтить, какие праздники отмечать или какую историю изучать. За это право свободы собственного выбора и национальной независимости наши предки боролись сотни лет, и именно за это сегодня проливают кровь наши воины

– подчеркнул Буданов.

По его словам, память о защитниках Украины должна быть сохранена для будущих поколений.

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Мы, наши дети и все будущие поколения должны четко знать и чтить тех, кто посвятил свою жизнь борьбе за Украину. Это особенно важно сегодня, когда мы ведем войну за свободу Украины

– отметил руководитель ОП.

Буданов также приветствовал внесение Президентом в Верховную Раду законопроекта "Об Украинском национальном пантеоне", назвав его важным шагом.

Это решительный и очень нужный шаг для восстановления исторической справедливости, консолидации нашего общества и закладки фундамента памяти для следующих поколений. Этот документ является свидетельством нашей государственной зрелости

– заявил он.

Руководитель ОП выразил надежду, что парламент оперативно рассмотрит документ.

Убежден, что украинский парламент понимает важность такой инициативы и как можно скорее рассмотрит и примет этот законопроект

– подытожил Буданов.

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