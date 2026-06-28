Зеленский вручил государственные награды Героям Украины, военным, спасателям и выдающимся украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня Конституции Украины отметил государственными наградами военных, спасателей, правоохранителей, духовенство и других украинцев, внесших весомый вклад в защиту и развитие государства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление главы государства.

Президент лично вручил ордена «Золотая Звезда» Героям Украины, а также передал награды семьям защитников, которым это звание было присвоено посмертно.

Отметил государственными наградами по случаю Дня Конституции Украины украинцев и украинок, которые работают ради нашего государства. Прежде всего военных: лично – Героев Украины орденами «Золотая Звезда», а также передал награды родным погибших, удостоенных этого звания, к сожалению, посмертно

Также государственные награды получили министр внутренних дел Игорь Клименко, предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний, многократная чемпионка Людмила Лузан, военный корреспондент Андрей Цаплиенко, а также спасатели и полицейский, которые спасли Успенский собор после российского удара.

Благодарю каждого и каждую, кто своей работой, словом, верой и поступками поддерживает Украину и наш народ. Всех, кто на своих местах помогает строить свободное и сильное государство – государство, которое сегодня борется за свою свободу и независимость и обязательно их сохранит