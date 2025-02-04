Рада не смогла принять первое решение на исторической 13-й сессии

На первом заседании 13-й сессии Верховной Рады текущего созыва депутаты не смогли поддержать План законопроектной работы на 2025 год. За документ проголосовали лишь 209 народных депутатов, сообщили в депутатском корпусе, пишет УНН.

Детали

"Впервые в истории открылась 13-я сессия парламента", - отметил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

По его словам, зарегистрировалось 226 депутатов

Первый вынесенный вопрос сессии, по его словам, провалился.

"Ну вот вам и символизм о потенциале Рады. Первый вопрос в сессии провалился. Речь о #12465. Проект постановления о Плане законопроектной работы парламента на 2025 год. "За" только - 209", - написал Железняк.

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