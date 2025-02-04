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Рада не змогла ухвалити перше рішення на історичній 13-й сесії

Рада не змогла ухвалити перше рішення на історичній 13-й сесії

Київ • УНН

 • 20524 перегляди

На першому засіданні 13-ї сесії Верховної Ради депутати не змогли ухвалити План законопроектної роботи на 2025 рік. За документ проголосували лише 209 народних депутатів із 226 зареєстрованих.

На першому засіданні 13-ї сесії Верховної Ради поточного скликання депутати не змогли підтримати План законопроектної роботи на 2025 рік. За документ проголосували лише 209 народних депутатів, повідомили у депутатському корпусі, пише УНН.

Деталі 

"Вперше в історії відкрилась 13-тя сесія парламенту", - зазначив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

З його слів, зареєструвалося 226 депутатів

Перше винесене питання сесії, за його словами, провалилося.

"Ну ось вам і символізм про потенціал Ради. Перше питання в сесії провалилось. Мова про #12465. Проект постанови про План законопроектної роботи парламенту на 2025 рік. "За" лише - 209", - написав Железняк.

Продовження проходження ВЛК для обмежено придатних: в Раді зареєстровано законопроєкт 30.01.25, 18:40 • 32066 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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