Рада предоставила воинам УПА статус ветеранов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №8519 о предоставлении статуса ветеранов для лиц, принимавших участие в борьбе за независимость Украины, в том числе в составе Украинской повстанческой армии, передает корреспондент УНН.
Согласно проекту Закона, по состоянию на 23 мая 2018 численность лиц, которые были в составе ОУН и УПА, составляет 1201 человек.
До сих пор они не имели статуса ветеранов и соответствующей государственной поддержки. Наряду с этим военнослужащие Советской армии и Комитета государственной безопасности такие гарантии имеют, говорится в пояснительной части Закона.
Следовательно, после вступления Закона в силу, указанные в документе категории граждан будут иметь одинаковые государственные социальные гарантии, как и участники боевых действий.
Напомним, сегодня парламент рассмотрит проект закона о прекращении действия Договора о дружбе с РФ.