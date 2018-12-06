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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака 7–14 апреля
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Рада предоставила воинам УПА статус ветеранов

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 декабря. УНН. Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №8519 о предоставлении статуса ветеранов для лиц, принимавших участие в борьбе за независимость Украины, в том числе в составе Украинской повстанческой армии, передает корреспондент УНН.

Рада предоставила воинам УПА статус ветеранов

Согласно проекту Закона, по состоянию на 23 мая 2018 численность лиц, которые были в составе ОУН и УПА, составляет 1201 человек.

До сих пор они не имели статуса ветеранов и соответствующей государственной поддержки. Наряду с этим военнослужащие Советской армии и Комитета государственной безопасности такие гарантии имеют, говорится в пояснительной части Закона.

Следовательно, после вступления Закона в силу, указанные в документе категории граждан будут иметь одинаковые государственные социальные гарантии, как и участники боевых действий.

Напомним, сегодня парламент рассмотрит проект закона о прекращении действия Договора о дружбе с РФ.

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