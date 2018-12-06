Рада надала воїнам УПА статус ветеранів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект №8519 щодо надання статусу ветеранів для осіб, які брали участь в боротьбі за незалежність України, в тому числі в складі Української повстанської армії, передає кореспондент УНН.
Згідно з проектом Закону, станом на 23 травня 2018 року чисельність осіб, які були в складі ОУН і УПА, складає 1201 особа.
До сьогодні вони не мали статусу ветеранів та відповідної державної підтримки. Поряд з цим військовослужбовці Радянської армії та Комітету державної безпеки такі гарантії мають, йдеться в пояснювальній частині Закону.
Відтак, після набрання Законом чинності, зазначені в документі категорії громадян матимуть однакові державні соціальні гарантії, як і учасники бойових дій.
Нагадаємо, сьогодні парламент розгляне проект Закону про припинення дії Договору про дружбу з РФ.