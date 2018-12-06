Рада сьогодні розгляне припинення дії Договору про дружбу з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Парламент сьогодні планує розглянути питання припинення дії Договору про дружбу з Росією, відповідний законопроект №0206 включений до порядку денного Верховної Ради, передає УНН.
В пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що триваюча агресія Росії спричинила істотні порушення більшості статей Договору, про що Україна систематично інформувала російську сторону. Однак реакції з боку Москви та припинення порушень не відбулось.
Додамо, Договір про дружбу з РФ був підписаний 31 травня 1997 року та укладений терміном на 10 років. Дія договору автоматично продовжується, якщо одна зі сторін не повідомить іншу в письмовому вигляді про бажання припинити його дію.
Нагадаємо, в понеділок, 3 грудня, Президент вніс в парламент як невідкладний проект Закону про припинення дії Договору про дружбу з РФ, а 5 грудня комітет з питань закордонних справ РФ підтримав законопроект.