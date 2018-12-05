Комітет ВР підтримав непродовження Договору про дружбу з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Комітет з питань закордонних справ Верховної Ради України підтримав законопроект Президента Петра Порошенка щодо непродовження Договору про дружбу і співробітництво з Російською Федерацією. Про це сьогодні у коментарі журналістам повідомила представник президента у ВР Ірина Луценко, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні на комітеті закордонних справ ми розглянули пропозиції Президента України про непродовження дії Договору про дружбу і співробітництво між Україною і Російською Федерацією… Комітет одноголосно підтримав Президента України у цьому законопроекті", – сказала Луценко.
Вона зазначила, що українська сторона витримала всі передбачені міжнародними угодами та положеннями процедури, які мають здійснюватися до ухвалення відповідного рішення з цього приводу і, якщо законопроект буде проголосований, то у квітні наступного року дія Договору буде призупинена.
Відповідаючи на запитання щодо шансів завтрашнього голосування за законопроектом Луценко відповіла: "Я впевнена, що цей договір буде припинений, це політична воля парламенту, крім, звісно, "Опозиційного блоку", і, впевнена, законопроект буде підтриманий більшістю голосів парламенту".
Нагадаємо, Президент Україні вніс на розгляд парламенту проект Закону про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією.
Раніше УНН повідомляв, що Порошенко на полях ГА ООН в Нью-Йорку передав Генеральному секретареві ООН Антоніу Гутеррішу ноту щодо рішення України не продовжувати дію Договору про дружбу з Росією.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Припинення Договору про дружбу з РФ: названі строки
Ще 19 вересня Президент підписав указ про припинення дії Договору про дружбу з РФ.
Як повідомляв УНН, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів.
У зв’язку з цим в 10 областях України запроваджено воєнний стан.