Комітет ВР підтримав непродовження Договору про дружбу з РФ

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Комітет з питань закордонних справ Верховної Ради України підтримав законопроект Президента Петра Порошенка щодо непродовження Договору про дружбу і співробітництво з Російською Федерацією. Про це сьогодні у коментарі журналістам повідомила представник президента у ВР Ірина Луценко, передає кореспондент УНН.