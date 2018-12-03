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Припинення Договору про дружбу з РФ: названі строки

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Проект Закону про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією, внесено Президентом Україні на розгляд парламенту, пише УНН.

"З огляду на це та на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 вересня 2018 року "Про Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією", введеного в дію Указом Президента України від 17 вересня 2018 року № 284, Міністерство закордонних справ України Нотою від 21.09.2018 р. № 72/23-612/2-2539 офіційно повідомило Російській Федерації про бажання України припинити дію Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією з 01 квітня 2019 року", - сказано у тексті документу. 

Глава державі визначив цей законопроект, як невідкладний.

Документ вже є на сайті парламенту. 

Раніше УНН повідомляв, що Президент вніс до ВР законопроект про розірвання Договору про дружбу з РФ

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко на полях ГА ООН в Нью-Йорку передав Генеральному секретареві ООН Антоніу Гутеррішу ноту щодо рішення України не продовжувати дію договору про дружбу з Росією.

Як повідомляв УНН, Президент 19 вересня підписав указ про припинення дії договору про дружбу з РФ.

Нагадаємо, українські прикордонники на фоні введення воєнного стану не пропускають всіх чоловіків — громадян РФ віком від 16 до 60 років в Україну. 

25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Берлін прокоментував введення воєнного стану в Україні перед виборами

У зв’язку з цим в 10 областях України запроваджено воєнний стан. 

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