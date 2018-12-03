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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 82707 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 103120 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 138022 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 136040 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132233 просмотра

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Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126423 просмотра

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7 марта, 08:52 • 164377 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117948 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141533 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145344 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Прекращение Договора о дружбе с РФ: названы сроки

Прекращение Договора о дружбе с РФ: названы сроки

Киев  •  УНН

 • 12713 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Проект Закона о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, внесены Президентом Украины на рассмотрение парламента, пишет УНН.

"Учитывая это и во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 сентября 2018 "О Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией", введенного в действие Указом Президента Украины от 17 сентября 2018 № 284, Министерство иностранных дел Украины нотой от 21.09.2018 г. № 72/23-612/2-2539 официально сообщило Российской Федерации о желании Украины прекратить действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией с 1 апреля 2019 года", - сказано в тексте дока мента.

Глава государства определил этот законопроект, как неотложный.

Документ уже есть на сайте парламента. 

Ранее сообщал УНН, что Президент внес в ВР законопроект о расторжении Договора о дружбе с РФ.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко на полях ГА ООН в Нью-Йорке передал Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерриш ноту о решении Украины не продлевать действие договора о дружбе с Россией.

Как сообщал УНН, Президент 19 сентября подписал указ о прекращении действия договора о дружбе с РФ.

Напомним, украинские пограничники на фоне введения военного положения не пропускают всех мужчин - граждан РФ в возрасте от 16 до 60 лет в Украине.

25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захваченные в плен члены их экипажей.

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В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение.

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