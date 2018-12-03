Прекращение Договора о дружбе с РФ: названы сроки
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Проект Закона о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, внесены Президентом Украины на рассмотрение парламента, пишет УНН.
"Учитывая это и во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 сентября 2018 "О Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией", введенного в действие Указом Президента Украины от 17 сентября 2018 № 284, Министерство иностранных дел Украины нотой от 21.09.2018 г. № 72/23-612/2-2539 официально сообщило Российской Федерации о желании Украины прекратить действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией с 1 апреля 2019 года", - сказано в тексте дока мента.
Глава государства определил этот законопроект, как неотложный.
Документ уже есть на сайте парламента.
Ранее сообщал УНН, что Президент внес в ВР законопроект о расторжении Договора о дружбе с РФ.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко на полях ГА ООН в Нью-Йорке передал Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерриш ноту о решении Украины не продлевать действие договора о дружбе с Россией.
Как сообщал УНН, Президент 19 сентября подписал указ о прекращении действия договора о дружбе с РФ.
Напомним, украинские пограничники на фоне введения военного положения не пропускают всех мужчин - граждан РФ в возрасте от 16 до 60 лет в Украине.
25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захваченные в плен члены их экипажей.
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В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение.