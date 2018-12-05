Комитет ВР поддержал непродление Договора о дружбе с РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Комитет по вопросам иностранных дел Верховной Рады Украины поддержал законопроект Президента Петра Порошенко относительно непродления Договора о дружбе и сотрудничестве с Российской Федерацией. Об этом сегодня в комментарии журналистам сообщила представитель президента в ВР Ирина Луценко, передает корреспондент УНН.
"Сегодня на комитете иностранных дел мы рассмотрели предложения Президента Украины о непродолжении действия Договора о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Российской Федерацией... Комитет единогласно поддержал Президента Украины в этом законопроекте", – сказала Луценко.
Она отметила, что украинская сторона выдержала все предусмотренные международными соглашениями и положениями процедуры, которые должны осуществляться до принятия соответствующего решения по этому поводу и, если законопроект будет проголосован, то в апреле следующего года действие Договора будет приостановлено.
Отвечая на вопрос о шансах завтрашнего голосования по законопроекту Луценко ответила: "Я уверена, что этот договор будет прекращен, это политическая воля парламента, кроме, конечно, "Оппозиционного блока", и, уверена, законопроект будет поддержан большинством голосов парламента".
Напомним, Президент Украины внес на рассмотрение парламента проект Закона о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.
Ранее УНН сообщал, что Порошенко на полях ГА ООН в Нью-Йорке передал Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерриш ноту относительно решения Украины не продлевать действие Договора о дружбе с Россией.
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Еще 19 сентября Президент подписал указ о прекращении действия Договора о дружбе с РФ.
Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь – из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение.