Рада сегодня рассмотрит прекращения действия Договора о дружбе с РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Парламент сегодня планирует рассмотреть вопрос о прекращении действия Договора о дружбе с Россией, соответствующий законопроект №0206 включен в повестку дня Верховной Рады, передает УНН.
В пояснительной записке к законопроекту указано, что продолжающаяся агрессия России вызвала существенные нарушения большинстве статей Договора, о чем Украина систематически информировала российскую сторону. Однако реакции со стороны Москвы и пресечению нарушений не произошло.
Добавим, Договор о дружбе с РФ был подписан 31 мая 1997 и заключен сроком на 10 лет. Действие договора автоматически продлевается, если одна из сторон не уведомит другую в письменном виде о желании прекратить его действие.
Напомним, в понедельник, 3 декабря, Президент внес в парламент как неотложный проект Закона о прекращении действия Договора о дружбе с РФ, а 5 декабря комитет по вопросам иностранных дел РФ поддержал законопроект.