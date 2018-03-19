Рада может рассмотреть законопроект о нацбезопасности в этот четверг - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В этот четверг Верховная Рада Украины может в первом чтении рассмотреть законопроект о национальной безопасности. Об этом в кулуарах комитета ВР по национальной безопасности и обороны заявил народный депутат Украины Иван Винник, передает УНН.
"Я думаю, что в среду мы постараемся обработать те документы, которые требует регламент и если мы все согласуем с точки зрения содержания и формы, то на следующий четверг мы будем его принимать сессионном зале с правками, которые предложит комитет. Этот четверг если мы все согласуем - существует такая возможность", - сообщил И.Винник.
Он добавил, что документ о нацбезопасности потребуется согласовать с Президентом, "или эти правки по его мнению не меняют общий концепт проекта по отношению к тому, как он вносил его в ВР".
Напомним, закон о нацбезопасности предусматривает создание новой вертикали, которая называется Объединенный оперативный штаб ВСУ.