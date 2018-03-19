Рада может рассмотреть законопроект о нацбезопасности в этот четверг - нардеп

"Я думаю, что в среду мы постараемся обработать те документы, которые требует регламент и если мы все согласуем с точки зрения содержания и формы, то на следующий четверг мы будем его принимать сессионном зале с правками, которые предложит комитет. Этот четверг если мы все согласуем - существует такая возможность", - сообщил И.Винник.

Он добавил, что документ о нацбезопасности потребуется согласовать с Президентом, "или эти правки по его мнению не меняют общий концепт проекта по отношению к тому, как он вносил его в ВР".

Напомним, закон о нацбезопасности предусматривает создание новой вертикали, которая называется Объединенный оперативный штаб ВСУ.