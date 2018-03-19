Рада може розглянути законопроект про нацбезпеку у цей четвер – нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. В цей четвер Верховна Рада України може в першому читання розглянути законопроект про національну безпеку. Про це в кулуарах комітету ВР з національної безпеки та оборони заявив народний депутат України Іван Вінник, передає УНН.
“Я думаю, що до середи ми намагатимемось опрацювати ті документи, які вимагає регламент і якщо ми все погодимо з точки зору змісту і форми, то на наступний четвер ми будемо його приймати в сесійній залі з правками, які запропонує комітет. Цей четвер якщо ми все погодимо — існує така можливість”, — повідомив І.Вінник.
Він додав, що документ про нацбезпеку буде потрібно погодити з Президентом, “чи ці правки на його думку не змінюють загальний концепт проекту по відношенню до того, як він вносив його до ВР”.
Нагадаємо, закон про нацбезпеку передбачає створення нової вертикалі, яка називається Об’єднаний оперативний штаб ЗСУ.