Рада должна принять языковой закон как можно быстрее несмотря на мнение СЕ - глава профильного комитета

"Я не могу делать прогнозы (по времени принятия закона о языке - ред.), потому что прогнозы - дело неблагодарное из-за того, что мы видим, идет процесс затягивания рассмотрения законопроекта. Я думаю, что люди, которые это делают, делают это по разным соображениям - кто-то не хочет, чтобы он вообще был принят, кто хочет, чтобы он был принят позже, после первого тура выборов. У каждого свои желания", - отметил Княжицкий.



По его словам, Верховная Рада должна приложить все усилия, чтобы принять этот закон. "Могу только сказать, что мы не можем не принять этот закон в ближайшее время", - подчеркнул нардеп.



При этом он добавил, что Совет Европы не выражал официальную позицию по поводу необходимости отложить рассмотрение законопроекта на период после выборов, потому прислушиваться к "мысли кого-то из представителей СЕ, высказанной в частном разговоре", украинский парламент не обязан.



Напомним, комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович призвала украинских парламентариев не проводить голосование по языковому закону в предвыборный период.



Как сообщал УНН, в течение 12-14 марта на пленарных заседаниях народные депутаты Украины рассмотрели 489 из более 2 тысяч поправок к языковому закону.



Закон о языке в Верховной Раде следует рассматривать на следующей неделе без перерыва в течение двух суток - начиная с утра вторника и заканчивая финальным голосованием в четверг, чтобы не оставлять этот закон на период после выборов.