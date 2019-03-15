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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Рада должна принять языковой закон как можно быстрее несмотря на мнение СЕ - глава профильного комитета

Киев • УНН

 • 14114 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Депутаты Верховной Рады должны принять языковой закон как можно быстрее несмотря на попытки затянуть процесс и мнение представителей Совета Европы. Такое мнение высказал председатель комитета по вопросам культуры и духовности Верховной Рады Николай Княжицкий в комментарии корреспонденту УНН.

Рада должна принять языковой закон как можно быстрее несмотря на мнение СЕ - глава профильного комитета

"Я не могу делать прогнозы (по времени принятия закона о языке - ред.), потому что прогнозы - дело неблагодарное из-за того, что мы видим, идет процесс затягивания рассмотрения законопроекта. Я думаю, что люди, которые это делают, делают это по разным соображениям - кто-то не хочет, чтобы он вообще был принят, кто хочет, чтобы он был принят позже, после первого тура выборов. У каждого свои желания", - отметил Княжицкий.

По его словам, Верховная Рада должна приложить все усилия, чтобы принять этот закон. "Могу только сказать, что мы не можем не принять этот закон в ближайшее время", - подчеркнул нардеп.

При этом он добавил, что Совет Европы не выражал официальную позицию по поводу необходимости отложить рассмотрение законопроекта на период после выборов, потому прислушиваться к "мысли кого-то из представителей СЕ, высказанной в частном разговоре", украинский парламент не обязан.

Напомним, комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович призвала украинских парламентариев не проводить голосование по языковому закону в предвыборный период.

Как сообщал УНН, в течение 12-14 марта на пленарных заседаниях народные депутаты Украины рассмотрели 489 из более 2 тысяч поправок к языковому закону.

Закон о языке в Верховной Раде следует рассматривать на следующей неделе без перерыва в течение двух суток - начиная с утра вторника и заканчивая финальным голосованием в четверг, чтобы не оставлять этот закон на период после выборов.

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