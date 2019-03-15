Рада має ухвалити мовний закон якнайшвидше попри думку РЄ - голова профільного комітету

"Я не можу робити прогнози (щодо часу прийняття закону про мову – ред.), бо прогнози – це справа невдячна через те, що, ми бачимо, йде процес затягування розгляду законопроекту. Я думаю, що люди, які це роблять, роблять це з різних міркувань – хтось не хоче, щоб взагалы він був прийнятий, хтось хоче, щоб він був прийнятий пізніше, після першого туру виборів. У кожного свої бажання", - зазначив Княжицький.



За його словами, Верховна Рада має докласти всіх зусиль, щоб прийняти цей закон. "Можу лише сказати, що ми не можемо не прийняти цей закон у найближчий час", - наголосив нардеп.



При цьому він додав, що Рада Європи не висловлювала офіційну позицію з приводу необхідності відкласти розгляд законопроекту на період після виборів, тому дослухатись до "думки когось з представників РЄ, висловленої в приватній розмові", український парламент не зобов’язаний.



Нагадаємо, комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович закликала українських парламентаріїв не проводити голосування щодо мовного закону у передвиборний період.



Як повідомляв УНН, впродовж 12-14 березня на пленарних засіданнях народні депутати України розглянули 489 із понад 2 тисяч поправок до мовного закону.



Закон про мову у Верховній Раді слід розглядати на наступному тижні без перерви протягом двох діб – починаючи з ранку вівторка і закінчуючи фінальним голосуванням у четвер, щоб не залишати цей закон на період після виборів.