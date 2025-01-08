Рада хочет засекретить данные об организации защиты критической инфраструктуры

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который включает в гостайну информацию об организации, состоянии, планировании и осуществлении мероприятий по защите и обеспечению безопасности и устойчивости объектов критической инфраструктуры, а также информацию о создании материально-технического резерва. Об этом пишет УНН со ссылкой на трансляцию ВР, которую ведет нардеп Алексей Гончаренко.

Детали

Согласно законопроекту №11394, к государственной тайне будет относиться информация об организации, состоянии, планировании и осуществлении мероприятий по защите и обеспечению безопасности и устойчивости объектов критической инфраструктуры, кроме информации, содержащей данные об использовании средств на закупки товаров, работ и услуг, в частности, информации о цене товаров, работ, услуг, проектной документации, документов, содержащих информацию о ценах на материальные ресурсы при закупках услуг по текущему ремонту и работ по строительству.

Также к государственной тайне будет относиться информация о создании материально-технического резерва для реагирования на кризисные ситуации и ликвидации их последствий на объектах критической инфраструктуры.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ожидает, что 19 систем ПВО будут поставлены в Украину для защиты критической инфраструктуры.