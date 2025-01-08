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Рада хоче засекретити дані про організацію захисту критичної інфраструктури

Рада хоче засекретити дані про організацію захисту критичної інфраструктури

Київ • УНН

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Верховна Рада підтримала законопроект про включення до держтаємниці інформації щодо захисту об'єктів критичної інфраструктури. Виняток становитимуть дані про використання коштів на закупівлі.

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект, який включає до держтаємниці інформацію про організацію, стан, планування та здійснення заходів із захисту та забезпечення безпеки і стійкості об’єктів критичної інфраструктури, а також інформацію про створення матеріально-технічного резерву. Про це пише УНН з посиланням на трансляцію ВР, яку веде нардеп Олексій Гончаренко.

Деталі

Відповідно до законопроєкту №11394, до державної таємниці належатиме інформація про організацію, стан, планування та здійснення заходів із захисту та забезпечення безпеки і стійкості об’єктів критичної інфраструктури, окрім інформації, що містить дані про використання коштів на закупівлі товарів, робіт та послуг, зокрема, інформації про ціну товарів, робіт, послуг, проектної документації, документів, що містять інформацію про ціни на матеріальні ресурси під час закупівель послуг з поточного ремонту та робіт з будівництва.

Також до державної таємниці належатиме інформація про створення матеріально-технічного резерву для реагування на кризові ситуації та ліквідації їх наслідків на об’єктах критичної інфраструктури.

Нагадаємо

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте очікує, що 19 систем ППО будуть поставлені в Україну для захисту критичної інфраструктури.

Павло Башинський

Павло Башинський

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