Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, который обязывает работодателей обязательно застраховать журналистов и других работников на период их командировки в районы ведения боевых действий или на временно оккупированные территории Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка и карточку законопроекта №11153.

"№11153 - о страховании журналистов. За основу (252), - сообщил Железняк.

Детали

Согласно законопроекту, субъекты в сфере медиа за счет своих средств или за счет любых других не запрещенных законом источников обязаны заключить договоры страхования жизни, здоровья, трудоспособности журналистов и других своих работников от несчастного случая по классу страхования 1 на период их командировки в районы ведения боевых действий или на временно оккупированные территории Украины.

Порядок и условия такого страхования определяется Государственным комитетом телевидения и радиовещания Украины по согласованию с Национальным банком Украины.

Напомним

Верховная Рада приняла за основу законопроект №10017 по выполнению Пенсионным фондом функций уполномоченного органа в сферах общеобязательного государственного социального страхования, повлекших утрату трудоспособности.