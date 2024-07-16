Киев • УНН
Верховная Рада поддержала законопроект, который обязывает работодателей страховать жизнь, здоровье и трудоспособность журналистов и других работников СМИ от несчастных случаев во время командировок в районы боевых действий или на временно оккупированные территории Украины.
Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, который обязывает работодателей обязательно застраховать журналистов и других работников на период их командировки в районы ведения боевых действий или на временно оккупированные территории Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка и карточку законопроекта №11153.
"№11153 - о страховании журналистов. За основу (252),
Детали
Согласно законопроекту, субъекты в сфере медиа за счет своих средств или за счет любых других не запрещенных законом источников обязаны заключить договоры страхования жизни, здоровья, трудоспособности журналистов и других своих работников от несчастного случая по классу страхования 1 на период их командировки в районы ведения боевых действий или на временно оккупированные территории Украины.
Порядок и условия такого страхования определяется Государственным комитетом телевидения и радиовещания Украины по согласованию с Национальным банком Украины.
Напомним
Верховная Рада приняла за основу законопроект №10017 по выполнению Пенсионным фондом функций уполномоченного органа в сферах общеобязательного государственного социального страхования, повлекших утрату трудоспособности.