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Работали на пожизненное: задержаны агенты России, которые готовили атаки на ЛЭП

Киев • УНН

 • 28045 просмотра

Контрразведка СБУ задержала двух агентов ГРУ, которые готовили атаки на ЛЭП в северных регионах Украины. Задержанным грозит пожизненное заключение за государственную измену в условиях военного положения.

Работали на пожизненное: задержаны агенты России, которые готовили атаки на ЛЭП

Контрразведчики СБУ задержали двух агентов российской военной разведки (ГРУ). Они подозреваются в том, что готовили воздушные атаки рф на высоковольтные электролинии, чтобы обесточить часть северных регионов. Им грозит пожизненное лишение свободы.

Об этом сообщила СБУ, пишет УНН.

Фигуранты выезжали на местность и фиксировали геолокации потенциальных целей. Установлено, что для огневого поражения объектов в обход украинской ПВО агенты должны были выявить и передать оккупантам координаты радиолокационных станций ВСУ.

27-летнего помощника юриста и его знакомого 25-летнего безработного задержали по адресам проживания в Киеве. В 2024 году они вместе искали быстрые заработки на Телеграм-каналах, где впоследствии были завербованы ГРУ. Для сбора данных подозреваемые "гастролировали" по Киевской, Черниговской и Сумской областям.

В случае выявления нужных локаций агенты фотографировали их через специальную программу, которая отмечает координаты, дату и время фотосъемки. Задокументировано, как агенты дистанционно координировали свои действия с несколькими представителями российской спецслужбы, для конспирации постоянно меняли сим-карты и телефоны.

Во время обысков у задержанных изъято компьютерное оборудование и 8 мобильных телефонов с доказательствами сотрудничества с рф. Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена, совершенная в условиях военного положения), им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напоминаем

Служба безопасности, Национальная полиция и прокуратура фиксируют значительную активизацию диверсионно-террористической деятельности российских спецслужб на территории Украины. Лишь в течение нескольких дней были задержаны российские агенты, которые планировали теракты в Киевской, Львовской, Черниговской и Винницкой областях. Злоумышленники готовили взрывы и поджоги военных объектов, железной дороги и административных зданий.

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