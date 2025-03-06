Напрацювали на довічне: затримано агентів росії, які готували атаки на ЛЕП

Контррозвідники СБУ затримали двох агентів російської воєнної розвідки (гру). Вони підозрюються в тому, що готували повітряні атаки рф на високовольтні електролінії, щоб знеструмити частину північних регіонів. Їм загрожує довічне ув’язненння.

Про це повідомила СБУ, пише УНН.

Фігуранти виїжджали на місцевість та фіксували геолокації потенційних цілей. Встановлено, що для вогневого ураження обʼєктів в обхід української ППО агенти мали виявити й передати окупантам координати радіолокаційних станцій ЗСУ.

27-річного помічника юриста та його знайомого 25-річного безробітного затримано за адресами проживання у Києві. У 2024 році вони разом шукали швидкі заробітки на Телеграм-каналах, де згодом були завербовані гру. Для збору даних підозрювані "гастролювали" по Київській, Чернігівській та Сумській областях.

У разі виявлення потрібних локацій агенти фотографували їх через спеціальну програму, що позначає координати, дату і час фотофіксації. Задокументовано, як агенти дистанційно координували свої дії з декількома представницями російської спецслужби, для конспірації постійно міняли сім-карти і телефони.

Під час обшуків у затриманих вилучено комп’ютерну техніку та 8 мобільних телефонів із доказами співпраці з рф. Фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо

Служба безпеки, Національна поліція та прокуратура фіксують значну активізацію диверсійно-терористичної діяльності російських спецслужб на території України. Лише протягом декількох днів було затримано російських агентів, які планували теракти у Київській, Львівській, Чернігівській та Вінницькій областях. Зловмисники готували вибухи та підпали військових об'єктів, залізниці та адмінбудівель.