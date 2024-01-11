Рабочая группа как средство политического давления: почему соратники Гройсмана продолжают мутить воду в Винницкой области

Попытка фальсификации собственного же решения - это, пожалуй, единственное чем "отличилась" рабочая группа, которую с помпой в октябре прошлого года создали соратники экс-премьера Украины Владимира Гройсмана в Винницком областном совете. Она должна была изучить обстоятельства массовой гибели рыбы на одном из озер Ладыжинского водохранилища, пишет УНН.

Рабочую группу своим распоряжением создал председатель Винницкого облсовета, который избирался от "Украинской стратегии Гросмана" (УСГ) Вячеслав Соколовый. Инициатором ее создания выступил депутат облсовета от УСГ Игорь Хмиль, а возглавил ее коллега Хмиля по фракции УСГ, депутат облсовета Сергей Кривешко.

И уже тогда начали закрадываться подозрения, что политики в деятельности рабочей группы будет больше чем попыток разобраться в ситуации. Вряд ли можно назвать объективным подходом, когда обвинения выдвигаются еще до проведения исследований.

Апофеозом этой "бурной" деятельности рабочей группы и непосредственно ее руководителя Сергея Кривешко стала попытка фальсифицировать собственное же решение на заседании, которое состоялось в ноябре прошлого года.

Тогда на голосование поставили проект решения с громким названием "Об обращении к экологическим организациям Европейского Союза о проведении независимого экспертного исследования обстоятельств и причин, обусловивших мор водных живых ресурсов в Ладыжинском водохранилище".

Из 17 членов комиссии на заседании присутствовали 10, за решение проголосовали - 5. То есть, даже если считать от количества присутствующих, а не от общего состава комиссии, то математическое простое большинство все равно никак не получается.

Но кто-то был уверен, что решение удастся протянуть, и "победное" сообщение о том, что оно принято появилось на сайте Виницкого облсовета.

Возник скандал, а рабочая группа, по сути, ощутимо потеряла интерес к теме.

При этом, после проведенных исследований экологи пришли к выводу, и с ними согласился руководитель аквафермы Александр Корх, что нет оснований говорить о предварительных обвинениях в возможной причастности к ситуации с гибелью рыбы промышленного предприятия.

На фоне этого, рабочая группа все же планирует провести 16 января свое очередное заседание. В повестке дня четыре вопроса. Но на этот раз уже без громких обращений к экологическим организациям Евросоюза.

Член рабочей группы, депутат Винницкого облсовета от "Слуги народа" Евгений Шаповалов пока не понимает, зачем проводить это заседание, и в очередной раз подчеркивает, что группа создавалась исключительно с политической целью. Такое мнение он высказал в комментарии УНН.

"Звонили из аппарата областного совета, пригласили на заседание, которое состоится 16 января. Повестку дня должны прислать, сами вопросы - это 4 вопроса... Что там дальше будет не ясно.

Чтобы вы понимали - даже в отчете председателя облсовета не упоминалась деятельность этой рабочей группы. Мы возвращаемся к тому, о чем говорили - очень явно прослеживается политическая ангажированность этого всего дела. Мне интересно что будет 16 числа и как оно дальше будет двигаться. Пока все на паузе", - отметил Шаповалов.

На это заседание, кстати, пригласили и Александра Корха, который сможет лично сообщить членам рабочей группы о своих выводах.