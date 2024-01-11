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Планы Украины не допустить замораживания войны, ведь рф использует это для реванша - Зеленский

Киев  •  УНН

11 январь 2024, 16:59  •  4502 просмотра

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Зеленский обещает не допустить "замораживания" конфликта в Украине, опасаясь, что россия использует его для подготовки реванша.

Среди планов Украины не допустить замораживания войны, потому что россия использует это для реванша. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с латвийским коллегой Эдгарсом Ринкевичсом, передает корреспондент УНН.

Детали

На вопрос, что является ключевым пунктом этого года, Зеленский ответил: "Выдержать этот год, не сдать территории наши, не дать заморозить  конфликт кому-либо, нарративами России, которые распространяются, к сожалению, даже медийными платформами Европы и США и тому подобное".

Зеленский отметил, что российские нарративы имеют глубокое проникновение и россия вкладывает очень много денег в дезинформацию.

Поэтому не дать возможность России подготовиться к мощному контрнаступлению за год, за два, за три, за пять. Не дать им этого сделать. Закончить войну до этого, не дать возможности им увеличить их производство, не дать возможности заморозить конфликт в этом году, чтобы их военные начали готовиться, начали мощную подготовку. Это все отвечает на вопрос чего не дать. Не дать России снова стать мощной. Их очень много, они не жалеют людей...Вот их вся мощь - в массе людей

- рассказал Зеленский.

Он отметил, что если будет замораживание конфликта, то санкции со временем начнут ослабевать.

Все начнут риторику: а для чего новый санационный пакет, если нет боевых действий? А для чего вводить еще какие-то санкции? А давайте как-то договоримся. Для Украины - это подготовка россии к реваншу, вот что это будет. Поэтому планы не допустить всего этого. Консолидировать общество других государств, чтобы наши планы совпадали с целями и наших партнеров, и с возможностями. Потому что выполнить наши планы - это быть нам мощными. Это иметь помощь и это рассчитывать на возможность партнеров. Наши цели, они украинские, но планы должны совпадать с возможностями наших партнеров

- сказал Зеленский.

Дополнение

Зеленский заявлял, что никакого давления от украинских партнеров относительно прекращения защиты Украины нет. Союзники пока что официально не готовы давать соответствующие сигналы.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Политика
Плани України не допустити замороження війни, адже рф використає це для реваншу – Зеленський
Zelenskyy: Ukraine's plans to prevent the freezing of the war, as Russia will use it for revenge
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