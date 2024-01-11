Плани України не допустити замороження війни, адже рф використає це для реваншу – Зеленський

Серед планів України не допустити замороження війни, тому що росія використає це для реваншу. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з латвійським колегою Едгарсом Рінкевичсом, передає кореспондент УНН.

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На запитання, що є ключовим пунктом цього року, Зеленський відповів: "Витримати цей рік, не здати території наші, не дати заморозити конфлікт будь-кому, наративами росії, які розповсюджуються на жаль навіть медійними платформами Європи та США тощо".

Зеленський зазначив, що російські наративи мають глибоке проникнення й росія вкладає дуже багато грошей в дезінформацію.

Тому не дати можливість росії підготуватися до потужного контрнаступу за рік, за два, за три, за п’ять. Не дати їм цього зробити. Закінчити війну до цього, не дати можливості їм збільшити їх виробництво, не дати можливості заморозити конфлікт в цьому році, щоб їх військові почали готуватися, почали потужну підготовку. Це все відповідає на питання чого не дати. Не дати росії знову стати потужною. Їх дуже багато, вони не жаліють людей…Ось їх вся потужність – в масі людей