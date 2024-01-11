Плани України не допустити замороження війни, адже рф використає це для реваншу – Зеленський

ukenru
29 березня, 17:57 • 129071 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 158014 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 147925 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 185770 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 159914 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 143931 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 152252 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 148770 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 409707 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 172899 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
2 м/с
70 %
747 мм
Мінлива хмарність, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

30 березня, 01:11 • 65155 перегляди
Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

30 березня, 02:37 • 68937 перегляди
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

30 березня, 03:28 • 73571 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

30 березня, 04:05 • 72554 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

08:40 • 52419 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 260000 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 409681 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 461000 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 467679 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 375423 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 30938 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 158016 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 138300 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 132061 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 105706 перегляди
Актуальне
Плани України не допустити замороження війни, адже рф використає це для реваншу – Зеленський

Плани України не допустити замороження війни, адже рф використає це для реваншу – Зеленський

Київ • УНН

 • 24335 перегляди

Зеленський обіцяє не допустити "заморожування" конфлікту в Україні, побоюючись, що росія використає його для підготовки реваншу.

Серед планів України не допустити замороження війни, тому що росія використає це для реваншу. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з латвійським колегою Едгарсом Рінкевичсом, передає кореспондент УНН.

Деталі

На запитання, що є ключовим пунктом цього року, Зеленський відповів: "Витримати цей рік, не здати території наші, не дати заморозити  конфлікт будь-кому, наративами росії, які розповсюджуються на жаль навіть медійними платформами Європи та США тощо".

Зеленський зазначив, що російські наративи мають глибоке проникнення й росія вкладає дуже багато грошей в дезінформацію.

Тому не дати можливість росії підготуватися до потужного контрнаступу за рік, за два, за три, за п’ять. Не дати їм цього зробити. Закінчити війну до цього, не дати можливості їм збільшити їх виробництво, не дати можливості заморозити конфлікт в цьому році, щоб їх військові почали готуватися, почали потужну підготовку. Це все відповідає на питання чого не дати. Не дати росії знову стати потужною. Їх дуже багато, вони не жаліють людей…Ось їх вся потужність – в масі людей

- розповів Зеленський.

Він зазначив, що якщо буде замороження конфлікту, то санкції з часом почнуть слабшати.

Всі почнуть риторику: а для чого новий санаційний пакет, якщо немає бойових дій? А для чого впроваджувати ще якісь санкції? А давайте якось домовимося. Для України – це підготовка росії до реваншу, ось що це буде. Тому плани не допустити всього цього. Консолідувати суспільство інших держав, щоб наші плани співпадали з цілями й наших партнерів, і з можливостями. Тому що виконати наші плани – це бути нам потужними. Це мати допомогу й це розраховувати на можливість партнерів. Наші цілі, вони українські, але плани повинні співпадати з можливостями наших партнерів

- сказав Зеленський.

Доповнення

Зеленський заявляв, що ніякого тиску від українських партнерів щодо припинення захисту України немає. Союзники поки що офіційно не готові давати відповідні сигнали.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Політика
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,381.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,847.42