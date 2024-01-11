Плани України не допустити замороження війни, адже рф використає це для реваншу – Зеленський
Київ • УНН
Зеленський обіцяє не допустити "заморожування" конфлікту в Україні, побоюючись, що росія використає його для підготовки реваншу.
Серед планів України не допустити замороження війни, тому що росія використає це для реваншу. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з латвійським колегою Едгарсом Рінкевичсом, передає кореспондент УНН.
Деталі
На запитання, що є ключовим пунктом цього року, Зеленський відповів: "Витримати цей рік, не здати території наші, не дати заморозити конфлікт будь-кому, наративами росії, які розповсюджуються на жаль навіть медійними платформами Європи та США тощо".
Зеленський зазначив, що російські наративи мають глибоке проникнення й росія вкладає дуже багато грошей в дезінформацію.
Тому не дати можливість росії підготуватися до потужного контрнаступу за рік, за два, за три, за п’ять. Не дати їм цього зробити. Закінчити війну до цього, не дати можливості їм збільшити їх виробництво, не дати можливості заморозити конфлікт в цьому році, щоб їх військові почали готуватися, почали потужну підготовку. Це все відповідає на питання чого не дати. Не дати росії знову стати потужною. Їх дуже багато, вони не жаліють людей…Ось їх вся потужність – в масі людей
Він зазначив, що якщо буде замороження конфлікту, то санкції з часом почнуть слабшати.
Всі почнуть риторику: а для чого новий санаційний пакет, якщо немає бойових дій? А для чого впроваджувати ще якісь санкції? А давайте якось домовимося. Для України – це підготовка росії до реваншу, ось що це буде. Тому плани не допустити всього цього. Консолідувати суспільство інших держав, щоб наші плани співпадали з цілями й наших партнерів, і з можливостями. Тому що виконати наші плани – це бути нам потужними. Це мати допомогу й це розраховувати на можливість партнерів. Наші цілі, вони українські, але плани повинні співпадати з можливостями наших партнерів
Доповнення
Зеленський заявляв, що ніякого тиску від українських партнерів щодо припинення захисту України немає. Союзники поки що офіційно не готові давати відповідні сигнали.