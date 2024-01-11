Дуда во второй раз инициировал помилование осужденных экс-руководителей МВД
Киев • УНН
Президент Польши Анджей Дуда снова помиловал экс-чиновников Мариуша Каминского и Мацея Вонсика, несмотря на решение суда.
Президент Польши Анджей Дуда решил во второй раз помиловать экс-руководителей МВД Мариуша Каминского и Мацея Вонсика, которые были задержаны и заключены в тюрьму в соответствии с решением суда. Об этом сообщает RMF24, передает УНН.
Детали
Дуда отметил, что он не имеет никаких сомнений, что Каминский и Вонсик являются первыми политическими заключенными в Польше с 1989 года. По его словам, они были осуждены и попали в тюрьму за преследование коррупции в высших эшелонах власти.
Президент РП отметил, что он в 2015 году уже помиловал этих чиновников, и этот акт был законным, однако Верховный суд поставил под сомнение президентские компетенции.
Дуда объяснил, что жены Каминского и Вонсика попросили его посодействовать в скорейшем освобождении из заключения их мужей, особенно в условиях, когда они объявили голодовку.
По вашей (жен Каминского и Вонсика. - Ред.) просьбе инициирую процедуру помилования. Это президентская процедура, первые шаги направляю к генпрокурору
Он отметил, что "должен сделать все, чтобы не допустить эскалации событий".
Контекст
В 2015 году суд первой инстанции приговорил Каминского и Вонсика к трем годам заключения за коррупционные действия в рамках так называемой земельной аферы 2007 года.
За превышение полномочий они были осуждены, но президент Дуда в 2015 году помиловал их еще до вступления приговора в законную силу.
В 2017 году Верховный суд Польши признал этот шаг Дуды недействительным, поскольку помилование вступило в силу еще до вступления приговора в законную силу.
В декабре 2023 года суд второй инстанции приговорил Каминского и Вонсика к двум годам заключения и оно вступило в законную силу.
Напомним,
Вчера вечером, 9 января, в президентском дворце Польши были задержаны бывший глава МВД Польши Мариуш Каминский и его заместитель Мацей Вонсик.
После их задержания возле президентского дворца и пенитенциарного учреждения в Варшаве возникли стихийные митинги сторонников партии "Право и справедливость", в которых приняли участие сотни людей.
Дуда во второй раз инициировал помилование осужденных экс-руководителей МВД
Президент Польши Анджей Дуда снова помиловал экс-чиновников Мариуша Каминского и Мацея Вонсика, несмотря на решение суда.
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