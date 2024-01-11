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Дуда вдруге ініціював помилування засуджених екскерівників МВС

Дуда вдруге ініціював помилування засуджених екскерівників МВС

Київ • УНН

 • 22748 перегляди

Президент Польщі Анджей Дуда знову помилував екс-чиновників Маріуша Камінського та Мацея Вонсіка, незважаючи на рішення суду.

Президент Польщі Анджей Дуда вирішив удруге помилувати екскерівників МВС Маріуша Камінського і Мацея Вонсіка, яких було затримано й ув’язнено відповідно до рішення суду. Про це повідомляє RMF24, передає УНН.

Деталі 

Дуда зазначив, що він не має жодних сумнівів, що Камінський і Вонсік є першими політичними в’язнями в Польщі від 1989 року. За його словами, вони були засуджені і потрапили до в’язниці за переслідування корупції у вищих ешелонах влади.

Президент РП зазначив, що він у 2015 році вже помилував цих посадовців, і цей акт був законним, проте Верховний суд поставив під сумнів президентські компетенції.

Дуда пояснив, що дружини Камінського і Вонсіка попросили його посприяти у якомога швидшому звільненню з ув’язнення їхніх чоловіків, особливо в умовах, коли вони оголосили голодування.

За вашим (дружин Камінського та Вонсіка. – Ред.) проханням ініціюю процедуру помилування. Це президентська процедура, перші кроки скеровую до генпрокурора

- заявив Дуда.

Він зазначив, що "повинен зробити все, щоб не допустити ескалації подій".

Контекст

В 2015 році суд першої інстанції засудив Камінського і Вонсіка до трьох років ув’язнення за корупційні дії у межах так званої земельної афери 2007 року.

За перевищення повноважень їх було засуджено, але президент Дуда у 2015 році помилував їх ще до набуття вироком законної сили.

У 2017 році Верховний суд Польщі визнав цей крок Дуди нечинним, оскільки помилування набуло чинності ще до набуття вироком законної сили.

У грудні 2023 року суд другої інстанції засудив Камінського і Вонсіка до двох років ув’язнення і воно набуло законної сили.

Нагадаємо

Вчора ввечері, 9 січня, у президентському палаці Польщі було затримано колишнього главу МВС Польщі Маріуша Камінського і його заступника Мацея Вонсіка. 

Після їхнього затримання біля президентського палацу і пенітенціарної установи у Варшаві виникли стихійні мітинги прихильників партії "Право і справедливість", в яких взяли участь сотні людей.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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