На Ровенской области разыскали и наказали двух подростков, которые изуродовали имущество в укрытии

На Ровенщине, в городе Сарны, правоохранители разыскали двух подростков, которые накануне повредили имущество в укрытии многоквартирного дома. На одного из нарушителей ювенальные прокуроры составили админпротокол о мелком хулиганстве, а за поступок другого малолетнего преступника будет отвечать мать. Об этом рассказали в полиции Ровенской области, передает УНН.

Один из них - 16-летний, уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей. На него инспекторы ювенальной превенции составили административный протокол за совершение мелкого хулиганства по статье 173 КУоАП. За противоправные действия другого - 14-летнего, будет отвечать его мать: на женщину инспекторы ювенальной превенции составили административный протокол по статье 184 КУоАП - за невыполнение обязанностей по воспитанию ребенка. - сообщили полицейские.

Детали

Полицейские рассказали, что сообщение о хулиганстве в укрытии они получили утром восьмого января.

Отмечается, что в укрытии, которое находится в здании многоквартирного дома, неизвестные лица выбили дверь в санузел, повредили скамейку и сантехнику, а еще разбили несколько лампочек.

Сотрудники Сарненского РВП установили, что к повреждению имущества могут быть причастны двое несовершеннолетних сарненчан.

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Правоохранители просмотрев видео с камер видеонаблюдения, и проведя проверку установили, что в субботу, шестого января, ребята, гуляя в центральной части города, зашли в помещение укрытия чтобы согреться. Впрочем, спокойно усидеть там не смогли.

Сейчас за поврежденное имущество правоохранители составили два админпротокола. Один вручили 16 летнему подростку, а другой - матери его 14-летнего товарища, который помогал уничтожать имущество в укрытии.