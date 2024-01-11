На Рівненщені розшукали та покарали двох підлітків, які понівечили майно в укритті
Київ • УНН
Двоє підлітків у Рівненській області опинилися перед судом за вандалізм в укритті. 16-річний підліток з попередніми правопорушеннями та мати 14-річного підлітка за недбале виконання батьківських обов'язків отримали по адмінпротоколу.
На Рівненщині, у місті Сарни, правоохоронці розшукали двох підлітків, які напередодні пошкодили майно в укритті багатоквартирного будинку. На одного із порушників ювенальні прокурори склали адмінпротокол про дрібне хуліганство, а за вчинок іншого малолітнього злочинця відповідатиме мати. Про це розповіли у поліції Рівненської області, передає УНН.
Один із них — 16-річний, уже неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців. На нього інспектори ювенальної превенції склали адміністративний протокол за вчинення дрібного хуліганства за статтею 173 КУпАП. За протиправні дії іншого — 14-річного, відповідатиме його матір: на жінку інспектори ювенальної превенції склали адміністративний протокол за статтею 184 КУпАП — за невиконання обов’язків щодо виховання дитини.
Деталі
Поліцейські розповіли, що повідомлення про хуліганство в укритті вони отримали вранці восьмого січня.
Зазначається, що в укритті, яке знаходиться у будівлі багатоквартирного будинку, невідомі особи вибили двері в санвузол, пошкодили лавку та сантехніку, а ще розбили декілька лампочок.
Співробітники Сарненського РВП встановили, що до пошкодження майна можуть бути причетні двоє неповнолітніх сарненчан.
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Правоохоронці передивившись відео з камер відеоспостереження, та провівши перевірку встановили, що у суботу, шостого січня, хлопці, гуляючи у центральній частині міста, зайшли у приміщення укриття аби зігрітися. Втім, спокійно всидіти там не змогли.
Нині за пошкоджене майно правоохоронці склали два адмінпротоколи. Один вручили 16 річному підлітку, а інший – матері його 14-річного товариша, який допомагав нищити майно в укритті.