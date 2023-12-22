В Киеве во время воздушной тревоги, когда дети были в укрытии, обвалился потолок - замминистра
Во время воздушной тревоги в Киеве из-за прорыва трубы обвалился потолок укрытия, в котором находились дети; никто не пострадал. Заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Тимур Ткаченко сообщил, что сейчас идет расследование.
К зданию правительства привезли Вифлеемский огонь
Украинские скауты передали Вифлеемский огонь мира, символ тепла и единства, правительству. Далее его передадут военным, которые стоят на защите Украины.
За ними охотились давно: Данилов о трех уничтоженных вражеских Су-34
Данилов поздравил украинских военных, которые сбили три российских Су-34, отметив, что длительное преследование этих самолетов-нарушителей привело к их недавнему сбиванию.
Попросила "напугать мобилизацией" мужа: в ОК "Юг" объяснили инцидент со скорой в Одессе
Женщина в Одессе попросила друга-военного напугать ее мужа фальшивой мобилизацией во время развода; военные неправомерно использовали для этого карету скорой помощи, что привело к служебному расследованию.
Рынок недвижимости восстанавливается, спрос оживляется прежде всего на готовое жилье - НБУ
Рынок недвижимости в Украине постепенно возрождается, причем предпочтение отдается готовому жилью, хотя объемы продаж остаются ниже, чем до вторжения; цены на жилье стабильны на первичном рынке, но растут на вторичном рынке.
Подсказать, что нужно доработать, чтобы украинские дроны были эффективными - Рувин о привлечении экспертов КНИИСЭ к тестированию отечественных разработок
В Украине, сейчас есть более 100 разработчиков беспилотных летательных аппаратов. Главная задача экспертов после тестирования, определить, что надо улучшить в конструкции, чтобы эти беспилотники были максимально эффективными в боевых условиях
Председатель Мюнхенской конференции по безопасности предупреждает о "холодной войне": население ФРГ должно быть готово к этому
Кристоф Хойсген, председатель Мюнхенской конференции по безопасности, предупреждает, что Германия должна готовиться к ситуации, подобной холодной войне, и быть готовой к потенциальному конфликту.
Еще ряд товаров военного назначения освободили от НДС и пошлины до 2025 года: какие именно
Украина продлила до 1 января 2025 года освобождение от уплаты НДС и таможенных пошлин для товаров военного назначения, таких как дроны и радиостанции, чтобы усилить свою обороноспособность.
Польша призвала Украину к восстановлению условий для честной конкуренции в торговле между двумя странами
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой призвал к восстановлению честной торговой конкуренции с Украиной.
На Херсонщине россияне атаковали Новоберислав беспилотником: ранен 68-летний мужчина
российские войска нанесли удар с беспилотника по Новобериславу на Херсонщине, ранив по меньшей мере одного пожилого человека, а дополнительные обстрелы в регионе привели к ранениям других людей.