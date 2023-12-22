В Киеве во время воздушной тревоги, когда дети были в укрытии, обвалился потолок - замминистра

Во время воздушной тревоги в Киеве, когда дети были в укрытии, произошел обвал потолка из-за прорыва трубы, обошлось без пострадавших. Об этом в пятницу сообщил заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Тимур Ткаченко, пишет УНН.

Киев. Во время воздушной тревоги дети были в укрытии, произошел обвал потолка из-за прорыва трубы. К счастью, никто не пострадал. Школа 1981 года - написал Тимур Ткаченко в Telegram.

По его словам, уже устанавливаются детали. Следственно-оперативная группа и экспертиза будут в ближайшее время.

"Мы были в этом укрытии совсем недавно сразу после его ремонта, который был сделан за небюджетные средства благотворительного фонда. Как видим, к безопасности надо подходить значительно тщательнее!" - подчеркнул чиновник.

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