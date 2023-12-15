"Полный беспредел и произвол": омбудсмен рассказал, почему охранник киевской школы не пустил в хранилище детей с собакой

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что охранник столичной школы не пустил детей с собакой в укрытие во время воздушной тревоги 14 декабря из-за возможной аллергии у других людей в убежище. Об этом он написал в Telegram, сообщает УНН.

Ситуация с охранником школы, который не пустил детей в укрытие, потому что "они с собачкой, а это аллергия" - это просто какой-то сюрреализм. Даже если и есть у кого-то аллергия, то в укрытии практически всегда можно найти более-менее уединенное место, чтобы ограничить контакты с другими людьми. Тем более - в большой школе -заявил омбудсмен.

Он отметил, что в нормативных документах невозможно предусмотреть все ситуации реальной жизни. Поэтому в любой ситуации руководствоваться надо тем, что жизнь и здоровье человека является высшей ценностью.

Уполномоченный назвал то, что детей не пустили в укрытие во время воздушной тревоги, "полным беззаконием и произволом".

Для правильных выводов важно понимать, чем руководствовался охранник: собственным пониманием или распоряжением руководства. Но, даже если руководство прямо не запрещало пускать "с животными", стоит очень тщательно выяснить: как такое вообще стало возможным? Как именно учебное заведение готовит работников к действиям в случае воздушной тревоги? - отметил Лубинец.

Напомним

Как сообщал УНН, прокуратура города Киева начала досудебное расследование инцидента по факту "заведомого оставления без помощи детей, которые находились в опасном для жизни состоянии и были лишены возможности принять меры к самосохранению".

В КМВА назвали недопустимым действия охранника школы и призвали каждого руководителя, ответственного за хранилища, провести внутреннюю проверку и разъяснительную работу с персоналом.