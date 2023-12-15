"Полный беспредел и произвол": омбудсмен рассказал, почему охранник киевской школы не пустил в хранилище детей с собакой
Киев • УНН
Уполномоченный ВР по правам человека раскритиковал охранника киевской школы за то, что он не пустил детей с собакой в укрытие во время тревоги из-за аллергии, назвав это беззаконием и произволом. По факту инцидента ведется расследование.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что охранник столичной школы не пустил детей с собакой в укрытие во время воздушной тревоги 14 декабря из-за возможной аллергии у других людей в убежище. Об этом он написал в Telegram, сообщает УНН.
Ситуация с охранником школы, который не пустил детей в укрытие, потому что "они с собачкой, а это аллергия" - это просто какой-то сюрреализм. Даже если и есть у кого-то аллергия, то в укрытии практически всегда можно найти более-менее уединенное место, чтобы ограничить контакты с другими людьми. Тем более - в большой школе
Он отметил, что в нормативных документах невозможно предусмотреть все ситуации реальной жизни. Поэтому в любой ситуации руководствоваться надо тем, что жизнь и здоровье человека является высшей ценностью.
Уполномоченный назвал то, что детей не пустили в укрытие во время воздушной тревоги, "полным беззаконием и произволом".
Для правильных выводов важно понимать, чем руководствовался охранник: собственным пониманием или распоряжением руководства. Но, даже если руководство прямо не запрещало пускать "с животными", стоит очень тщательно выяснить: как такое вообще стало возможным? Как именно учебное заведение готовит работников к действиям в случае воздушной тревоги?
Напомним
Как сообщал УНН, прокуратура города Киева начала досудебное расследование инцидента по факту "заведомого оставления без помощи детей, которые находились в опасном для жизни состоянии и были лишены возможности принять меры к самосохранению".
В КМВА назвали недопустимым действия охранника школы и призвали каждого руководителя, ответственного за хранилища, провести внутреннюю проверку и разъяснительную работу с персоналом.
"Полный беспредел и произвол": омбудсмен рассказал, почему охранник киевской школы не пустил в хранилище детей с собакой
Уполномоченный ВР по правам человека раскритиковал охранника киевской школы за то, что он не пустил детей с собакой в укрытие во время тревоги из-за аллергии, назвав это беззаконием и произволом. По факту инцидента ведется расследование.
Новое правительство Польши может легализовать однополые гражданские партнерства
Заместитель министра юстиции Польши Аркадиуш Мирча заявил, что правительство планирует легализовать однополые партнерства в ответ на решение ЕСПЧ о том, что нынешнее отсутствие юридического признания нарушает права человека. Президент Анджей Дуда, вероятно, отнесется к этому скептически.
Украина ожидает скорейшего начала подготовки в ЕС мандата на переговоры о членстве - МИД
Министерство иностранных дел Украины приветствовало решение Европейского Совета начать переговоры о вступлении в ЕС и призвало Европейскую Комиссию как можно быстрее подготовить мандата на переговоры.
Экс-чиновника ФБР приговорили к 4 годам тюрьмы за сотрудничество с российским олигархом
Чарльз Макгонигал, бывший сотрудник ФБР, получил 4 года заключения за сговор с российским олигархом с целью отмывания денег. Перед вынесением приговора он выразил раскаяние.
Рэпера и военного Ярмака ограбили в поезде Киев-Днепр
Украинский рэпер и военный Александр Ярмак сообщил, что его ограбили в поезде, он потерял рюкзак с ноутбуком и фотоаппаратом, и призвал "Укрзализныцю" бороться с кражами на своих рейсах.
Комитет ЮНЕСКО добавил еще 5 украинских объектов в перечень ценностей с усиленной защитой
ЮНЕСКО внесла пять украинских объектов культурного наследия из Одесской, Черниговской, Львовской и Закарпатской областей в список объектов, находящихся под охраной, из-за повреждений в результате российской агрессии. Среди объектов - деревянные церкви, национальная опера и кафедральный собор.
В Украине утвердили стратегию менеджмента системы военного образования
Министерство обороны Украины одобрило стратегию менеджмента системы военного образования с целью упорядочения обязанностей и перехода к западной модели руководства, разработанную при участии партнеров из НАТО.
МИД: принципиальное решение о 50 млрд евро для Украины на саммите ЕС достигнуто, ожидаем завершения процедур в январе
На саммите ЕС достигнуто принципиальное решение о создании фонда финансирования для Украины на 50 млрд евро на четыре года.
Во Львове начались работы по восстановлению оплаты проезда банковскими карточками после сбоя в Киевстаре
Сейчас для безналичной оплаты пассажиры могут использовать транспортные карты ЛеоКарт, а в электротранспорте также по QR-коду.
Суд продлил арест бывшему одесскому военкому Борисову
Печерский районный суд Киева продлил на 60 суток арест Евгения Борисова, бывшего одесского военного командира, по обвинению в незаконном обогащении.