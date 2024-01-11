Днепропетровщина: россияне атаковали дронами Никопольский район

Российские военные в очередной раз атаковали ударными-дронами Никопольский район Днепропетровщины. Под ударом оказался сам Никополь и Марганецкая громада. О ситуации в регионе рассказал председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

российская армия атаковала Никопольщину дронами-камикадзе. Утром беспилотник направила на сам Никополь. После обеда - на Марганецкую громаду. - сообщил Лысак.

Детали

По уточнению от главы ОВА из-за дроновых атак были повреждены два жилых дома и газопровод.

Сообщается, что обошлось без погибших и пострадавших.

В других районах Днепропетровщины - сутки прошли без обстрелов.

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Напомним

Били по Никопольщине захватчики и ночью. Вечером 10 января российские войска ударили из тяжелой артиллерии по Марганецкой громаде. А около полуночи обстреляли сам Никополь.