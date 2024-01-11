В Киеве и на Днепропетровщине правоохранители разоблачили 5 пророссийских агитаторов

Правоохранители разоблачили 5 вражеских агитаторов в Киеве и на Днепропетровщине, которые публично оправдывали рф и популяризировали оккупационные группировки. Об этом сообщила СБУ, пишет УНН.

Детали

Правоохранители в разных регионах Украины разоблачили пятерых вражеских агитаторов.

Деструктивный контент они подхватывали преимущественно из пропагандистских интернет-ресурсов страны-агрессора и подавали его якобы от имени рядовых граждан Украины.

В частности, в Киеве разоблачили блогера, который занимался дискредитацией украинских защитников. Он делал репосты провокационных стримов, в которых распространял фейки о ВСУ.

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На Днепропетровщине разоблачили еще четырех пропагандистов. Один из них - житель Павлоградского района, который публиковал в запрещенной социальной сети "одноклассники" собственные сообщения в поддержку захватчиков и героизировал наемников из российской чвк "вагнер".

Вторым оказался предприниматель из Днепра, который вблизи одного из городских парков публично призывал людей помогать рф в войне против Украины. Еще один житель области, проживающий вблизи Кривого Рога, активно распространял враждебную пропаганду из прокремлевских Телеграмм-каналов, которые подконтрольны спецслужбам рф.

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Также на информационно-подрывной деятельности разоблачена сотрудница одного из медучреждений Павлограда. В телефонных разговорах со своими родственниками из россии она оправдывала временную оккупацию части территории Украины.

Во время обысков по местам жительства всех пятерых фигурантов изъята компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами преступных действий. Сейчас сторонникам рашизма сообщено о подозрении. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.