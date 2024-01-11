В Києві та на Дніпропетровщині правоохоронці викрили 5 проросійських агітаторів
Київ • УНН
Служба безпеки України викрила п'ятьох осіб у поширенні російської пропаганди. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.
Правоохоронці викрили 5 ворожих агітаторів в Києві та на Дніпропетровщині, які публічно виправдовували рф та популяризували окупаційні угруповання. Про це повідомила СБУ, пише УНН.
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Правоохоронці у різних регіонах України викрили п’ятьох ворожих агітаторів.
Деструктивний контент ворожі поплічники підхоплювали переважно з пропагандистських інтернет-ресурсів країни-агресора і подавали його нібито від імені пересічних громадян України.
Зокрема, у Києві викрито блогера, що займався дискредитацією українських захисників. Він робив репости провокативних стрімів, в яких поширював фейки про ЗСУ.
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На Дніпропетровщині викрито ще чотирьох пропагандистів. Один із них ‒ мешканець Павлоградського району, що публікував у забороненій соціальній мережі "одноклассники" власні дописи на підтримку загарбників та героїзував найманців з російської ПВК "вагнер".
Другим виявився підприємець із Дніпра, що поблизу одного з міських парків привселюдно закликав людей допомагати рф у війні проти України. Ще один житель області, що проживає поблизу Кривого Рогу, активно поширював ворожу пропаганду з прокремлівських Телеграм-каналів, які підконтрольні спецслужбам рф.
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Також на інформаційно-підривній діяльності викрито співробітницю одного з медзакладів Павлограду. У телефонних розмовах зі своїми родичами з росії вона виправдовувала тимчасову окупацію частини території України.
Під час обшуків за місцями проживання всіх п’ятьох фігурантів вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами злочинних дій. Наразі прихильникам рашизму повідомлено про підозру. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.