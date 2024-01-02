Окупанти вигадують фейки, щоб вплинути на країни з нейтральним ставленням до агресії рф – Подоляк
Київ • УНН
Подоляк заявляє, що Росія поширює фейки, щоб вплинути на нейтральні країни щодо війни в Україні; Україна заперечує російську заяву про влучання у військовий бункер.
росія спотворює інформацію та вигадує фейки, щоб вплинути на країни з нейтральним ставленням до великої війни та на людей, які не до кінця розуміють, що відбувається в Україні. Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону, передає УНН.
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Це вони спотворюють інформацію для тих країн, які займають нейтральну позицію в цій війні. Тому що на європейські країни це ніяк не буде впливати … росія хоче збільшити масштаб спотвореної інформації щодо і наслідків своїх ударів, і що до того, по яких цілях вона бʼє. Ви ж знаєте, вони постійно повторюють "ми б’ємо виключно по військових цілях"… Вони хочуть не так виправдатися, а просто створити додаткові інформаційні приводи для впливу на певні спільноти в різних країнах. Друге – вони хочуть таким чином сказати: "ми бʼємо, вони бʼють – це війна", щоб їх не позбавляли права впливати на ті чи інші міжнародні інституції
Тобто це достатньо стандартна примітивна технологія рф, розрахована на не дуже прискіпливого споживача цієї інформації,
Доповнення
2 січня 2024 ЗСУ спростували черговий фейк рф про те, що окупанти начебто уразили бункер, де перебував заступник Головнокомандувача Збройних Сил України під час сьогоднішнього масованого ракетного обстрілу.
Пропагандисти активно поширюють "інформацію" про нібито ураження під час ракетного обстрілу Києва бункера, де перебував заступник Головнокомандувача Збройних Сил України. Такі заяви є черговим фейком російської державної пропаганди, що не має нічого спільного з реальністю
Поки рф намагається знищити все живе, ми намагаємось зберегти якнайбільше життів – Зеленський про наслідки масованої атаки02.01.24, 18:59 • 33842 перегляди