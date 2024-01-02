Окупанти вигадують фейки, щоб вплинути на країни з нейтральним ставленням до агресії рф – Подоляк

росія спотворює інформацію та вигадує фейки, щоб вплинути на країни з нейтральним ставленням до великої війни та на людей, які не до кінця розуміють, що відбувається в Україні. Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону, передає УНН.

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Це вони спотворюють інформацію для тих країн, які займають нейтральну позицію в цій війні. Тому що на європейські країни це ніяк не буде впливати … росія хоче збільшити масштаб спотвореної інформації щодо і наслідків своїх ударів, і що до того, по яких цілях вона бʼє. Ви ж знаєте, вони постійно повторюють "ми б’ємо виключно по військових цілях"… Вони хочуть не так виправдатися, а просто створити додаткові інформаційні приводи для впливу на певні спільноти в різних країнах. Друге – вони хочуть таким чином сказати: "ми бʼємо, вони бʼють – це війна", щоб їх не позбавляли права впливати на ті чи інші міжнародні інституції