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Поки рф намагається знищити все живе, ми намагаємось зберегти якнайбільше життів – Зеленський про наслідки масованої атаки

Київ • УНН

 • 33842 перегляди

Зеленський підкреслює відданість України порятунку життів на тлі російських атак. Країна захищає людей і тварин на тлі зростаючих жертв.

Президент України Володимир Зеленський поділився кадрами того, як українці рятують тварин від наслідків російської агресії та зазначив, що поки ворог намагається знищити все живе, українці – рятують, передає УНН.

Поки російські ракети намагаються знищити все живе, ми намагаємося зберегти якнайбільше життів, рятуючи кожну людину й кожну живу душу. Це ті цінності, заради яких ми день у день боремося. Усі люди й тварини, усе живе потребує захисту, коли на землю твоєї країни зазіхає російський окупант 

- написав Зеленський в Тelegram.

Нагадаємо

Кількість постраждалих у результаті масованої атаки рф на Україну зросла до 127. Також 5 людей загинуло. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Системи Patriot рятують життя, що є головною місію у цивілізованому світі. Їх потрібно більше – Єрмак

Ганна Оніщенко

Ганна Оніщенко

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