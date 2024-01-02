Поки рф намагається знищити все живе, ми намагаємось зберегти якнайбільше життів – Зеленський про наслідки масованої атаки

Президент України Володимир Зеленський поділився кадрами того, як українці рятують тварин від наслідків російської агресії та зазначив, що поки ворог намагається знищити все живе, українці – рятують, передає УНН.

Поки російські ракети намагаються знищити все живе, ми намагаємося зберегти якнайбільше життів, рятуючи кожну людину й кожну живу душу. Це ті цінності, заради яких ми день у день боремося. Усі люди й тварини, усе живе потребує захисту, коли на землю твоєї країни зазіхає російський окупант - написав Зеленський в Тelegram.

Нагадаємо

Кількість постраждалих у результаті масованої атаки рф на Україну зросла до 127. Також 5 людей загинуло.

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