Системи Patriot рятують життя, що є головною місію у цивілізованому світі. Їх потрібно більше – Єрмак

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, у своєму дописі в Telegram висловив вдячність кожній державі, яка підтримала Україну системами ППО/ПРО, зокрема системами Patriot, оскільки це створює умови для порятунку людей, передає УНН.

Patriot та інші західні системи ППО/ПРО - це синонім життя людини. Вони рятують життя, що є найвищою цінністю демократичних суспільств. Кожна держава, яка надає ці системи Україні - рятує людей і виконує свою головну місію у цивілізованому світі. Доведено збиттям ракет