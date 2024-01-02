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Системи Patriot рятують життя, що є головною місію у цивілізованому світі. Їх потрібно більше – Єрмак

Системи Patriot рятують життя, що є головною місію у цивілізованому світі. Їх потрібно більше – Єрмак

Київ • УНН

 • 28621 перегляди

Андрій Єрмак дякує країнам, які надають Україні засоби протиповітряної оборони, такі як системи Patriot, і наголошує на потребі в більшій кількості таких засобів для порятунку життів.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, у своєму дописі в Telegram висловив вдячність кожній державі, яка підтримала Україну системами ППО/ПРО, зокрема системами Patriot, оскільки це створює умови для порятунку людей, передає УНН.

Patriot та інші західні системи ППО/ПРО - це синонім життя людини. Вони рятують життя, що є найвищою цінністю демократичних суспільств. Кожна держава, яка надає ці системи Україні - рятує людей і виконує свою головну місію у цивілізованому світі. Доведено збиттям ракет

 - написав Єрмак у своєму Telegram-каналі.

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Він також подякував за допомогу, але й також підкреслив, що Україна потребує більше західних систем ППО/ПРО.

Вдячні за це. Потрібно більше. 

- зазначив керівник Офісу Президента України.

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