Системи Patriot рятують життя, що є головною місію у цивілізованому світі. Їх потрібно більше – Єрмак
Київ • УНН
Андрій Єрмак дякує країнам, які надають Україні засоби протиповітряної оборони, такі як системи Patriot, і наголошує на потребі в більшій кількості таких засобів для порятунку життів.
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, у своєму дописі в Telegram висловив вдячність кожній державі, яка підтримала Україну системами ППО/ПРО, зокрема системами Patriot, оскільки це створює умови для порятунку людей, передає УНН.
Patriot та інші західні системи ППО/ПРО - це синонім життя людини. Вони рятують життя, що є найвищою цінністю демократичних суспільств. Кожна держава, яка надає ці системи Україні - рятує людей і виконує свою головну місію у цивілізованому світі. Доведено збиттям ракет
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Він також подякував за допомогу, але й також підкреслив, що Україна потребує більше західних систем ППО/ПРО.
Вдячні за це. Потрібно більше.
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