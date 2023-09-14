У Києві ексадвокат “працював” на телеграм-канал “вагнера” і закликав до перевороту в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. У Києві кіберфахівці викрили ексадвоката, який закликав до перевороту в Україні. Його заклики поширювалися на російські інтернет-ресурси, зокрема на Telegram-канали пвк “вагнера”, повідомляє УНН із посиланням на Службу безпеки України.
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Відомо, що колишній адвокат називав себе “лідером громадської думки” та закликав людей до державного перевороту в Україна під виглядом “протестних” мітингів. Для цього чоловік записував відео для свого Ютуб-каналу із загальною аудиторією у понад 100 тис. користувачів.
Встановлено, що “відеозвернення” ексадвоката одразу підхоплювали пропагандистські інтернет-ресурси, серед яких є також Телеграм-канали “вагнерівців”. У свою чергу окупанти показували людям ці сюжети чоловіка під виглядом “позиції” пересічних громадян України.
За висновками експертизи, публічні відеоматеріали затриманого підтверджують його підривну діяльність на користь країни-агресора.
На підставі зібраних доказів правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 109 Кримінального кодексу України (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій).
Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує тюремне ув’язнення.
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