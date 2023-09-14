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В Киеве экс-адвокат "работал" на телеграм-канал "вагнера" и призывал к перевороту в Украине

В Киеве экс-адвокат "работал" на телеграм-канал "вагнера" и призывал к перевороту в Украине

Киев • УНН

 • 292037 просмотра

КИЕВ. 14 сентября. УНН. В Киеве киберспециалисты разоблачили экс-адвоката, который призывал к перевороту в Украине. Его призывы распространялись на российские интернет-ресурсы, в частности на Telegram-каналы чвк “вагнера”, сообщает УНН со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали

Известно, что бывший адвокат называл себя “лидером общественного мнения” и призывал людей к государственному перевороту в Украине под видом “протестных” митингов. Для этого мужчина записывал видео для своего Ютуб-канала с общей аудиторией в более 100 тыс. пользователей.

Установлено, что “видеообращения” экс-адвоката сразу подхватывали пропагандистские интернет-ресурсы, среди которых есть также Телеграм-каналы “вагнеровцев”. В свою очередь оккупанты показывали людям эти сюжеты мужа под видом “позиции” рядовых граждан Украины.

По выводам экспертизы, публичные видеоматериалы задержанного подтверждают его подрывную деятельность в пользу страны-агрессора.

На основании собранных доказательств правоохранители сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий).

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Злоумышленнику грозит тюремное заключение.

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