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Називала захоплені території України «освобожденными»: суддя з Черкаської області сама піде під суд

Називала захоплені території України «освобожденными»: суддя з Черкаської області сама піде під суд

Київ • УНН

 • 465634 перегляди

КИЇВ. 14 вересня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт щодо судді одного із місцевих судів Черкаської області у виправдовуванні, запереченні збройної агресії рф проти України. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Цитата

«Прокурори Генеральної інспекції Офісу Генпрокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно судді одного із місцевих судів Черкаської області у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії рф проти України (ч. 3 ст. 436-2 КК України)», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що розслідуванням встановлено, що суддя одного з суддів Запорізької області після повномасштабного збройного вторгнення рф переїхала з тимчасово окупованої ворогом території у Черкаську область.

«Залишитися на підконтрольній Україні території вона хотіла лише з метою отримання довічного грошового утримання судді після виходу у відставку. Обіймаючи адміністративну посаду голови суду та будучи суддею, вона як службова особа в спілкуванні з іншими громадянами неодноразово виправдовувала збройну агресію рф проти України, розпочату в 2014 році», - зазначається в повідомленні.

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В Генпрокуратурі повідомляють, що обвинувачена заперечувала агресію рф, виправдовувала та визнавала правомірною тимчасову окупацію частини території України. Суддя поширювала російські наративи щодо військового вторгнення рф в Україну та переконувала у них співрозмовників.

«Обвинувачена називала захоплені території України «освобожденными», а окупантів «нашими» та визнавала АР Крим частиною рф. Обговорюючи російські ракетні удари по українських населених пунктах, суддя трактувала влучання у цивільні будинки як економію дорогих високоточних ракет з нехтуванням безпеки мирного населення», - йдеться в повідомленні.

Також вона наголошувала, що Маріуполь обстрілювали українські військові, а не російські.

Крім того, після початку повномасштабного вторгнення неодноразово відвідувала тимчасово окупований Крим. Вона навіть зустрічала на півострові новий 2023 рік.

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