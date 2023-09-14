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Называла захваченные территории Украины "освобожденными": судью из Черкасской области сама пойдет под суд

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 сентября. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении судьи одного из местных судов Черкасской области в оправдании, отрицании вооруженной агрессии рф против Украины. Об этом УНН сообщает с ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Цитата

«Прокуроры Генеральной инспекции Офиса Генпрокурора направили в суд обвинительный акт в отношении судьи одного из местных судов Черкасской области в оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии рф против Украины (ч. 3 ст. 436-2 УК Украины)», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что расследованием установлено, что судья одного из судей Запорожской области после полномасштабного вооруженного вторжения рф переехала с временно оккупированной врагом территории в Черкасскую область.

«Остаться на подконтрольной Украине территории она хотела только с целью получения пожизненного денежного содержания судьи после выхода в отставку. Занимая административную должность председателя суда и будучи судьей, она как должностное лицо в общении с другими гражданами неоднократно оправдывала вооруженную агрессию рф против Украины, начатую в 2014 году», - отмечается в сообщении.

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В Генпрокуратуре сообщают, что обвиняемая отрицала агрессию рф, оправдывала и признавала правомерной временную оккупацию части территории Украины. Судья распространяла российские нарративы о военном вторжении рф в Украину и убеждала в них собеседников.

«Обвиняемая называла захваченные территории Украины «освобожденными», а оккупантов «нашими» и признавала АР Крым частью рф. Обсуждая российские ракетные удары по украинским населенным пунктам, судья трактовала попадания в гражданские дома как экономию дорогих высокоточных ракет с пренебрежением безопасности мирного населения», - говорится в сообщении.

Также она подчеркивала, что Мариуполь обстреливали украинские военные, а не российские.

Кроме того, после начала полномасштабного вторжения неоднократно посещала временно оккупированный Крым. Она даже встречала на полуострове новый 2023 год.

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